Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage d’Anita Bitard, directrice générale QBS Software (ex-Siener Informatique)

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Siener Informatique pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Anita Bitard : Qbs software France n’a pas arrêté son activité même si les demandes de nouvelles licences et de nouveaux investissements sont reportés. Difficile de dire quand une activité on reprendra une activité normale mais, à mon avis, pas avant septembre au moins.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Anita Bitard : nous misons sur la continuation de notre activité traditionnelle, à savoir : la signature de nouveaux contrats éditeurs et le recrutement de nouveaux partenaires. On espère que la quantité nous amènera à une croissance modeste.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Anita Bitard : On va perdre de la croissance.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Anita Bitard : Nous nous formons plus. Nous poursuivons notre activité marketing (webinaires, emailings, réseaux sociaux). Nous rdoublons d’effort pour contacter nos clients. Nous travaillons avec les revendeurs sur des appels d’offre.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Anita Bitard : Non pas beaucoup. Mais les assurances crédit ont diminué les encours. Nous sommes vigilants sur les règlements. A ce jour nous n’avons pas de souci encore

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Anita Bitard : Nous faisons partie d’un goupe pesant 100 millions d’euros. Notre trésorerie est bonne.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Anita Bitard : Il y aura certainement une baisse des investissements. Je pense que les logiciels de sécurité web, mots de passe etc. continueront a bien fonctionner vu l’augmentation des achats en lignes et le télétravail.

Témoignage recueilli par courriel le 23 avril 2020