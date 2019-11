SFR FTTH, la branche d’infrastructure dédiée de l’opérateur SFR, va accélérer le déploiement de la fibre optique en zone rurale. Altice Europe, qui contrôle 50,1% de SFR FttH et le consortium regroupant Omers Infrastructure, Allianz Capital Partners et AXA Investment Managers – Real Assets devraient en effet acquérir Covage, le spécialiste des réseaux d’initiative publique, pour 1 milliard d’euros auprès de Cube Infrastructure Fund and Partners Group. La finalisation de l’opération, pour laquelle les négociations exclusives sont en cours, est prévue pour le premier semestre 2020.

Quatrième opérateur de fibre optique de l’Hexagone, Covage déploie un réseau devant couvrir 2,4 millions de foyers, principalement en zone rurale, dont 800.000 sont déjà équipés. De son côté SFR FTTH a entamé la connexion de 5,4 millions de foyers, dont 1,7 million sont déjà couverts. Ce sont ainsi près de 8 millions de foyers qui seront équipés par les deux opérateurs « Conjointement, SFR FTTH et Covage vont renforcer le solide et important partenariat avec les autorités locales françaises. Le calendrier du déploiement FTTH prévu par les autorités locales sera entièrement honoré », se félicite Altice Europe dans un communiqué.

L’opération sera financée par une nouvelle dette sans recours de 70 millions d’euros de niveau Opco, 465 millions d’euros de fonds propres en numéraire apportés par Altice et 465 millions d’euros de fonds propres en numéraire apportés par les autres actionnaires de SFR FTTH. Une partie des fonds apportés par Altice pourrait provenir de la vente des actifs fibres du groupe, « qui fait l’objet de discussions avancées » indique le patron et fondateur du groupe, Patrick Drahi, dans le communiqué. Ce dernier précise par ailleurs que les dirigeants du groupe se concentrent sur le désendettement d’Altice, grâce notamment à la croissance du chiffre d’affaires et de l’Ebitda, auxquels s’ajouteront les produits de cession.