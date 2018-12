Altice Europe a annoncé vendredi que sa filiale française Altice France avait conclu un accord exclusif pour vendre 49,99% du capital de son réseau de fibre optique SFR FTTH à un groupe d’investisseurs pour 1,8 milliard d’euros, ce qui valorise l’activité à environ 3,6 milliards d’euros. L’opérateur indique qu’il a cédé cette participation minoritaire aux fonds Allianz Capital Partners, Axa Investment Managers Real Assets et Omers Infrastructure.

Avec bientôt 5 millions d’utilisateurs, dont un million équipé d’ici la fin de l’année, SFR FTTH est le principal opérateur d’infrastructure « wholesale » alternatif en France précise un communiqué. Les ventes en gros aux autres opérateurs, y compris SFR, se poursuivront aux conditions actuelles. Par ailleurs, Altice France fournira à SFR FTTH des services techniques pour la construction et la maintenance du réseau, ainsi que la connexion des abonnés. SFR FTTH s’engage à déployer massivement de la fibre au cours des quatre prochaines années, au rythme d’au minimum un millions de logements par an.

« Avec cette opération de transformation, les ventes de tours (ndlr : tours relais et pylônes) et les partenariats annoncés plus tôt cette année, Altice Europe a été capable de cristalliser 8 milliards d’euros de valeur d’infrastructures et d’obtenir 4 milliards d’euros de cash en quelques mois », déclare dans le communiqué le patron d’Altice, Patrick Drahi. « Au travers de ces transactions, Altice France et Altice Europe vont se désendetter et auront accès à de nouvelles et moins coûteuses liquidités pour investir dans leur infrastructure fibre. Cette opération crée une immense valeur pour notre groupe, offrant plus de fibre à nos clients et plus de revenus et de liquidités à nos entreprises. Grâce à sa stratégie en matière de fibre, SFR va croître et se désendetter à partir de 2019. »