Le spécialiste californien de la cybersécurité SentinelOne a publié ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet. L’adoption de sa plateforme Singularity, basée sur l’IA, continue de tirer la croissance avec un chiffre d’affaires de 149,4 M$ contre 102,5 M$ un an plus tôt, soit une hausse de 46%. Les revenus récurrents annualisés (ARR) progressent au même rythme avec une hausse de 47% à 612,2 M$. Le nombre total de clients a lui augmenté d’environ 30 % pour atteindre plus de 11 000 clients au 31 juillet 2023.

Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers une protection de sécurité gérée, SentinelOne déclare avoir enregistré un trimestre « remarquable » avec ses partenaires fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), un levier pour amplifier sa présence sur le marché. « Nous en sommes encore aux premiers balbutiements d’une opportunité d’expansion commerciale massive avec nos partenaires MSSP », ajoute avec optimisme l’entreprise dans un courrier adressé à ses investisseurs.

SentinelOne fait état d’une marge brute record (70%) et d’un redressement de sa marge opérationnelle. Les dépenses restent toutefois très élevées. Celles de R&D (54 M$) et de ventes et marketing (98 M€) dépassent à elles seules le total des revenus. L’entreprise ne parvient à réduire que légèrement sa perte nette, qui s’établit à 89 M$ contre 96 M$ un an plus tôt.

Un déséquilibre qui explique la chute de moitié de la valorisation depuis l’introduction en bourse il y a deux ans. Le mois dernier SentinelOne a fait appel à une banque d’investissement pour étudier les marques d’intérêt et chercher à se vendre.

En août la startup de sécurité du cloud Wiz a fait savoir qu’elle envisageait une offre sur SentinelOne. La proposition de la licorne, valorisée 10 Md$, semble avoir déstabilisé SentinelOne qui une semaine plus tard déclarait mettre fin à son accord de revente avec Wiz.

Interrogé sur le sujet lors de l’échange téléphonique avec les analystes, le PDG de SentinelOne Tomer Weingarten a redit que l’accord de revendeur avait été annulé faute de contribution visible de Wiz mais que le partenariat technologique entre les deux entreprises était toujours d’actualité.

Enfin, SentinelOne a revu à la hausse ses prévisions annuelles. L’entreprise prévoit désormais un chiffre d’affaires de 605 M$ au lieu d’une fourchette initiale entre 590 et 600 M$. Pour le troisième trimestre, le chiffre d’affaires est attendu à 156 M$, dépassant le consensus des analystes à 154 M$.

Le groupe concurrent CrowdStrike a publié la même semaine des résultats supérieurs aux estimations et fait part également de prévisions optimistes pour le troisième trimestre.