Au cours du premier semestre, Capgemini a généré un chiffre d’affaires de 7,58 milliards d’euros, en croissance de 8,2% sur un an malgré les effets de la pandémie de Covid-19 (plus importants en France qu’à l’international). En ligne avec les prévisions, ce résultat bénéficie de l’apport d’Altran – consolidé depuis le 1er avril – ainsi qu’à la dynamique soutenue dans les services liés au digital et du cloud. La croissance organique (corrigée des effets de périmètre et de taux de change) enregistre un recul limité à ­‑3,4% pour le nouvel ensemble. « Cela démontre que la diversification sectorielle et géographique de la base de clients du groupe et la qualité du portefeuille d’offres développé ces dernières années ont renforcé la résilience du chiffre d’affaires », précise Capgemini dans un communiqué.

Les prises de commandes enregistrées sur le semestre s’élèvent à 7,84 milliards d’euros, en hausse de 10,3% à taux de change constants par rapport à la même période de 2019.

La marge opérationnelle progresse de 3% en valeur à 818 millions d’euros, soit 10,8% du chiffre d’affaires contre 11.4% un an plus tôt.

Après déduction d’une charge de 241 millions d’euros, en hausse de 102 millions d’euros, le résultat d’exploitation baisse de 12% à 577 millions d’euros, soit 7,6% du chiffre d’affaires. Le groupe attribue principalement la hausse de la charge aux coûts d’acquisition et d’intégration d’Altran, à la prise en compte des charges de restructuration propres à Altran, ainsi qu’à la saisonnalité des coûts de restructuration plus marquée sur le 1er semestre de cette année.

Après déduction d’une charge de 64 millions d’euros contre 39 millions d’euros sur la même période en 2019 (hausse due au coût du financement mis en place pour l’acquisition d’Altran et à la prise en charge de la dette de cette société) et après impôts, le résultat net recule de 20% sur un an pour s’établir à 311 millions d’euros, soit 1,86 euro par action.

Au cours du semestre, le groupe a généré un free cash-flow organique de 106 millions d’euros contre 90 millions d’euros un an plus tôt.

Le retour aux actionnaires s’élève à 426 millions d’euros, soit 200 millions d’euros consacrés au rachat d’actions et 226 millions d’euros versés en dividendes.

Pour le second semestre, Capgemini anticipe un redressement progressif de son niveau d’activité et table sur une croissance à taux de change constants comprise entre 12,5% et 14,0%, avec une contribution des acquisitions estimée à 17,0%, une contraction de la marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019, et une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d’euros. « Une forte dégradation des conditions sanitaires et/ou de l’environnement économique dans les prochains mois pourrait toutefois contrarier l’atteinte de ces objectifs », prévient toutefois le groupe.