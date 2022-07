La dernière semaine de juillet a été riche en publications de résultats semestriels de grands groupes français de services numériques, globalement bien accueillies sur la place parisienne. En progression hebdomadaire, l’action d’Atos a progressé de 10%, Capgemini de 8%, Sopra de 5% et Solutions 30 à contre-courant abandonne près de 7%.

Capgemini

A la première place des ESN en France, Capgemini a dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards d’euros en un semestre. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 10,68 Mds €, en hausse de 18,5% à taux de change constants. Son résultat net atteint 667 M€ contre 443 M un an plus tôt. Profitant à plein de la demande en transformation digitale, Capgemini relève fortement son objectif de croissance en 2022, désormais attendu entre 14 et 15% contre 8 à 10% précédemment.

Sopra Steria

Le challenger de Capgemini a également présenté des semestriels solides. Son chiffre d’affaires a progressé de 9,3% à 2,54 Mds € et de 7,3% à taux de change et périmètre constants. Son résultat net s’établit à 112,3 M€ en hausse de 32%. L’entreprise a confirmé ses objectifs pour 2022, à savoir une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 6% assortie d’une marge opérationnelle de 8,5% à 9%. Parallèlement, Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de CS Group, un spécialiste des systèmes critiques dans la défense et le spatial, dans le cadre d’une opération estimée à 282,5 millions d’euros.

Atos

En crise depuis plusieurs semestres, Atos laisse entrevoir de premiers signes de stabilisation. Sur les six premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires progresse de 2,6% à 5,56 Mds €, même s’il recule encore de 2,1% en organique. Le groupe déclare avoir enregistré une accélération de ses prises de commandes au deuxième trimestre, à 2,8 milliards d’euros contre deux milliards au premier. Il annonce par ailleurs avoir sécurisé avec succès le financement de son plan de transformation et tabler sur une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au deuxième semestre. Atos vise pour 2022 une croissance du chiffre d’affaires entre -0,5 et +1,5% à taux de changes constants, une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3 à 5%, et un flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette de -150 à 200 millions d’euros.

Solutions 30

En renouant avec la croissance au deuxième trimestre, Solutions 30 s’adjuge sur le semestre une hausse de 0,7% à 444,4 M€, mais une baisse de 1,5% en base comparable. Le groupe souffre en France avec un CA de 221,9 M€ en repli de 17,9%, fortement impacté par la chute de l’activité dans les secteurs de l’énergie et des télécoms. La croissance avoisine en revanche les 30% pour les activités hors de France, qui représentent désormais 50% de l’activité globale. Le groupe indique que sa transition opérationnelle et les montées en charge de contrats ont comprimé ses marges sur le semestre. Il s’attend néanmoins à une accélération de la croissance au second semestre, notamment grâce à la révision à la hausse de sa politique tarifaire, et à une amélioration de sa marge d’Ebitda.