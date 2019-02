En 2018, Capgemini a rempli ou dépassé tous les objectifs financiers fixés en début d’année. Le groupe a généré un chiffre d’affaires de 13,20 milliards d’euros, en progression de 5,4% par rapport à celui de 2017. Cela représente une croissance de 8,1% à taux de change constants, supérieure à l’objectif de 6% à 7%. Hors impact des devises et des variations de périmètre, la croissance s’établit à 6,2%. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance atteint 7,8% à taux de change constants et 5,7% en organique. Les prises de commandes s’élèvent à 13,39 milliards d’euros (+9% à taux de change constants).

Cette progression, l’ESN l’attribue en grande partie au digital et au cloud, en hausse de 20% sur l’année et qui pèse aujourd’hui environ 45% de l’activité.

La France (22% du chiffre d’affaires du groupe) a vu son chiffre d’affaires croître de 6,4%. Tous les grands secteurs d’activité ont contribué à cette croissance. La marge opérationnelle progresse de 110 points de base sur un an pour s’établir à 11,1% du chiffre d’affaires.

Les autres régions enregistrent également de la croissance. Celle-ci a été vigoureuse en Amérique du Nord (+14,4%), qui représente 32% des revenus. Elle est en revanche très faible, pour ne pas dire nulle, au Royaume-Uni (+0,1%).

Le conseil (6% du chiffre d’affaires) enregistre sur l’année une croissance de 37,4% à taux de change constants, due en grande partie aux acquisitions. Les services de technologie et d’ingénierie (15% du CA) enregistrent une hausse de 5,0% de leur activité à taux de change constants. Dopés par le digital et le cloud, les services applicatifs (64% du chiffre d’affaires) voient leur chiffre d’affaires augmenter de 10,1% à taux de change constants. En revanche, impactés par le ralentissement de l’activité BPO, les autres services d’infogérance (15% des revenus) enregistrent un recul de 4,2% de leur chiffre d’affaires, toujours à taux de change constants.

Subissant l’impact transitoire de la réforme fiscale aux Etats-Unis, le résultat net est de 730 millions d’euros pour l’année, en recul par rapport aux 820 millions d’euros enregistrés en 2017.

La trésorerie organique disponible progresse pour s’établir à 1,16 milliard d’euros, dépassant ainsi l’objectif de 1,0 milliard d’euros prévu en début d’année.

« Forts de nos bons résultats et de nos nombreux atouts, nous abordons 2019 avec confiance », explique dans un communiqué le PDG du groupe, Paul Hermelin. « Le groupe est aujourd’hui en ordre de marche pour réaliser à nouveau une performance supérieure au marché. Nous nous appuierons pour cela sur nos deux priorités stratégiques. D’une part, une gestion plus dynamique de notre portefeuille d’offres permettant notamment à Capgemini d’être reconnu comme un leader mondial dans le digital et le cloud. Ces services à forte croissance devraient rapidement représenter la moitié de notre chiffre d’affaires. D’autre part, l’adaptation rigoureuse de notre organisation pour mettre à la disposition de nos clients l’intégralité des compétences du groupe et ainsi les accompagner au mieux dans la définition et la mise en œuvre de leur agenda technologique. »

Pour l’année 2019, Capgemini vise une croissance à taux de change constants comprise entre 5,5% et 8,0%, une marge opérationnelle comprise entre 12,3% et 12,6% et une trésorerie organique disponible de plus de 1,1 milliard d’euros.