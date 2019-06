Capgemini a signé un accord exclusif, validé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux entreprises, avec Altran pour l’acquisition du groupe d’ingénierie. L’opération se fera via une OPA amicale à 14,00 euros par action Altran, payables en numéraire, ce qui représente une prime de 30% par rapport à la moyenne des cours de l’action Altran pondérée par les volumes sur le dernier mois jusqu’au vendredi 21 juin, corrigé du dividende de 0,24 euro détachable le 1er juillet, et une prime de 33% sur la moyenne des 3 derniers mois.

Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette d’environ 1,4 milliard d’euros. Capgemini a d’ores et déjà signé un accord avec le fonds d’investissement Apax Partners pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran. La finalisation de ce rapprochement est prévue d’ici la fin de l’exercice 2019. Ce dernier donnera alors naissance à un groupe générant 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires et totalisant plus de 250.000 collaborateurs.

Cette opération permet à Capgemini de renforcer sa présence auprès des grandes entreprises technologiques (automobile, aéronautique…) et de l’Internet. Par ailleurs, le groupe ambitionne de devenir un acteur de premier plan dans le software engineering grâce à ses centres d’expertises, notamment en Inde et en Europe de l’Est.

Le rapprochement fera du nouvel ensemble, le premier acteur mondial en taille (notamment aux USA et en Europe). Celui-ci s’appuiera sur ses expertises sectorielles pour développer son offre sur le segment des services d’ingénierie et de R&D dont la croissance attendue au cours des prochaines années est d’environ 9%. Le poids de ces activités représentera un chiffre d’affaires d’environ 3,4 milliards d’euros et rassemblera 54.000 professionnels, dont 21.000 dans 5 Global Engineering Centers.

« Ce projet de rapprochement de deux grands acteurs mondiaux permettra à Capgemini de prendre un leadership sur le segment très prometteur de la transformation digitale des entreprises industrielles, que nous appelons « Intelligent Industry » », déclare dans un communiqué le PDG de Capgemini, Paul Hermelin. « La complémentarité et la puissance de nos expertises métiers et technologiques combinées constituent des atouts majeurs. Ainsi renforcé, le Groupe se positionne résolument comme le partenaire stratégique de ses clients, à même de leur permettre de tirer tous les bénéfices du déploiement du cloud, de l’IoT, de l’Edge computing, de l’intelligence artificielle et de la 5G. Je me réjouis d’accueillir au sein du groupe les talents et les leaders d’Altran, qui partagent nos convictions et notre culture d’entreprise. »