Les dépenses mondiales consacrées aux systèmes d’intelligence artificielle devraient maintenir leur forte croissance estime IDC qui prévoit que celles-ci atteindront 97,9 milliards de dollars en 2023, soit plus de deux fois et demie les 37,5 milliards de dollars dépensés en 2019. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 28,4%.

« Le marché de l’IA continue de croître à un rythme soutenu en 2019 et nous prévoyons que cet élan se poursuivra », explique dans un communiqué David Schubmehl, directeur de la recherche, Systèmes d’intelligence cognitive / artificielle chez IDC. « L’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique s’applique dans un large éventail de solutions et d’applications allant des progiciels de gestion intégrés aux logiciels de fabrication, en passant par la gestion de contenu, la collaboration et la productivité des utilisateurs. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont au cœur des préoccupations de la plupart des entreprises actuelles et IDC s’attend à ce que l’IA bouleversera des industries entières au cours de la prochaine décennie. »

Les dépenses en systèmes d’IA seront tirées par les secteurs de la vente au détail et de la banque, qui investiront chacun plus de 5 milliards de dollars en 2019 croit savoir le cabinet d’analyse. Près de la moitié des dépenses du secteur de la vente seront consacrées aux agents automatisés du service clientèle, aux conseillers en shopping et aux systèmes de recommandation de produits. Le secteur bancaire concentrera ses investissements sur les systèmes automatisés de veille et d’information sur les menaces, ainsi que sur l’analyse et la recherche des fraudes. Les autres secteurs qui effectueront des investissements importants dans les systèmes d’IA tout au long de la période comprennent la fabrication discrète, la fabrication en process, les soins de santé et les services professionnels. La plus forte croissance proviendra de l’industrie des médias et des autorités gouvernementales, avec des taux de croissance annuels composés sur cinq ans de respectivement 33,7% et 33,6%.

Les agents de service client automatisés, les systèmes automatisés de veille et de prévention des menaces, ainsi que les systèmes de recommandation et d’automatisation des processus de vente généreront 25% des dépenses en 2019. L’automatisation des ressources humaines (43,3%) et la R&D pharmaceutique (36,7%) enregistreront la plus forte croissance annuelle composée.

La majeure partie des dépenses consacrées à l’IA en 2019 ira principalement aux services informatiques, les entreprises recherchant une expertise externe pour concevoir et mettre en œuvre leurs projets. Les dépenses consacrées au matériel seront légèrement supérieures à celles destinées aux logiciels cette année, les entreprises construisant leur infrastructure d’IA. La situation s’inversera ensuite, les dépenses en logiciels enregistrant un TCAC de 36,7%.

Sur un plan géographique, les États-Unis assureront plus de 50% de toutes les dépenses liées à l’IA tout au long de la période de prévision devant l’Europe occidentale (dont les décaissements seront tirés par le secteur bancaire et le secteur manufacturier discret) et la Chine. La croissance des dépenses la plus forte par sur cinq ans sera enregistrée au Japon (TCAC de 45,3%) et en Chine (TCAC de 44,9%).