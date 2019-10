Les dépenses du grand public en matière de technologies devraient atteindre 1.600 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 5,3% par rapport à 2018 prévoit IDC. Le cabinet d’analyse prévoit qu’elles vont atteindre 2.060 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 5,1%.

Environ les trois quarts de l’argent dépensé en 2019 le sera en faveur des technologies traditionnelles. Les services de télécommunications mobiles (voix et données) représenteront plus de la moitié de ce montant cette année mais aussi tout au long de la période considérée, suivis par les achats de téléphones mobiles et d’appareils informatiques personnels. La croissance de ces dépenses sera cependant relativement lente, avec un TCAC de 2,2% sur la période de prévision. En revanche, les technologies émergentes, notamment les casques de réalité augmentée/virtuelle, les drones, les services à la demande, les systèmes robotiques, les dispositifs de maison intelligente et les dispositifs portables, enregistreront une forte croissance avec un TCAC de 13,2% sur cinq ans. Cette croissance leur permettra d’accumuler près du tiers des dépenses des consommateurs d’ici 2023. Les dispositifs de maison intelligente et les services à la demande représenteront environ 90% des dépenses consacrées aux technologies émergentes.

« Les progrès technologiques continuent aujourd’hui et continueront demain de faire évoluer la notion de » commodité » chez les consommateurs connectés. Des robots grand public pour le nettoyage et la maintenance domestiques jusqu’à l’éclairage intelligent et les systèmes de surveillance / sécurité domestique, les consommateurs connectés adoptent ces solutions chez eux pour leur vie quotidienne au cours de leur propre transformation numérique », explique dans un communiqué Stacey Soohoo, responsable de la recherche au sein du groupe Customer Insights & Analysis d’IDC.

Avec une part de 70%, la communication et le divertissement constitueront les deux principaux postes de dépense en matière de technologies grand public tout au long de la période. Plus de la moitié de l’argent consacré aux communications iront aux services de voix et de messagerie traditionnels. Les dépenses consacrées au divertissement seront dominées par le visionnement de la télévision ou le téléchargement de vidéos et de films, ainsi que par l’écoute de musique ou encore le téléchargement et la lecture de jeux en ligne. La croissance des dépenses la plus rapide sera toutefois enregistrée par les jeux de réalité augmentée (136,3% de TCAC) et la réalité virtuelle (47,3% de TCAC).

Les États-Unis constitueront le plus grand marché géographique, l’argent consacré à la consommation grand public y atteignant 412 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 5,5% par rapport à 2018. Avec 328 milliards de dollars, la Chine occupera la deuxième place devant l’Europe occidentale et ses 227 milliards de dollars. Les services de télécommunications mobiles et les achats de téléphones mobiles constitueront les deux catégories de dépenses les plus importantes dans ces trois régions. La Chine enregistrera également la croissance des dépenses la plus rapide avec un TCAC de 6,8% sur 5 ans.