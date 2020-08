Alors que les dépenses informatiques se contractent dans la plupart des secteurs et des technologies à la suite de la pandémie, les dépenses mondiales en produits et services de sécurité devraient enregistrer une solide croissance en 2020, dopées par l’engouement pour le travail à distance et de la montée des menaces de sécurité, estime IDC. Elles atteindront 125,2 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 6,0% par rapport à 2019. IDC s’attend à ce que ces mêmes dépenses atteignent 174,7 milliards de dollars en 2024, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% sur la période 2020-2024.

Les secteurs qui enregistrent la plus forte augmentation des dépenses de sécurité cette année sont les États (10,0%), les collectivités locales (8,9%) et les télécoms (8,5%). Ils continueront d’afficher une croissance à deux chiffres de leurs dépenses de sécurité jusqu’en 2024. Mais les secteurs qui continuent d’avoir la plus grosse part de dépenses de sécurité sont la banque, le manufacturing et les services professionnels. Même les secteurs actuellement en difficulté, comme le commerce de détail et les transports, connaissent une évolution positive. Les trois secteurs enregistrant les investissements de sécurité les plus importants (la banque, la fabrication discrète et État) représenteront environ 30% des dépenses globales en 2020 et jusqu’en 2024.

Les services de sécurité constitueront le segment du marché de la sécurité le plus important et à la croissance la plus rapide, représentant environ la moitié des dépenses totales jusqu’en 2024 avec un TCAC de 10,5% sur cinq ans. Les services managés de sécurité – solutions à locataire unique exploitées par des fournisseurs tiers et demeurant sur les sites client – représentent l’essentiel des dépenses en services de sécurité, suivies par les services d’intégration et les services de conseil. Les services managés de sécurité seront également le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC sur cinq ans de 13,6%.

Alors que le COVID-19 a eu un impact négatif sur de nombreuses technologies IT, les services de sécurité ont connu une augmentation des engagements, en particulier dans les services d’externalisation tels que les services managés de sécurité gérés (MSS) et les services managés de détection et de réponse. Cette forte demande pour les services de sécurité demeura au moins jusqu’en 2024.

Les logiciels constitueront le deuxième segment le plus important du marché de la sécurité, dominé par la sécurité des terminaux, suivi des logiciels d’analyse de réponse et d’orchestration autour de la sécurité. Les dépenses en matériel seront dominées par les besoins de sécurité du réseau, notamment les pare-feu, la détection et la prévention des intrusions, la gestion unifiée des menaces et les réseaux privés virtuels. Les deux segments de produits devraient se redresser en 2021 avec des taux de croissance d’une année à l’autre de 9,6% pour le matériel et de 4,4% pour les logiciels.

Les grandes (500-1000 employés) et très grandes entreprises (plus de 1000 employés) seront à l’origine des deux tiers de toutes les dépenses liées à la sécurité en 2020 et tout au long des prévisions. Ces deux segments connaîtront également la plus forte croissance des dépenses avec des TCAC sur cinq ans de 9,3% pour les grandes entreprises et de 8,6% pour les très grandes entreprises. Les moyennes (100 à 499 employés) et les petites entreprises (10 à 99 employés) dépenseront plus de 30 milliards de dollars combinés en solutions de sécurité cette année.