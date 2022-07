L’écart entre les investissements dans les infrastructures cloud et non cloud s’accentue mais IDC revoit légèrement à la hausse ses prévisions pour les deux segments sur 2022. Le cabinet d’étude table désormais sur 90,2 milliards de dollars de dépenses pour les infrastructures cloud (+22 %) et 60,7 milliards pour les infrastructures non cloud (+1,8 %). Dans ses précédentes prévisions il y a trois mois, IDC s’attendait à une évolution de respectivement +21,7 % et -0,3 %.

La mauvaise nouvelle, c’est que l’augmentation des prévisions pour les deux segments est en partie due aux pressions inflationnistes et à la hausse attendue des prix des systèmes en 2022. La bonne, c’est qu’elle devrait aussi être favorisée par l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement au second semestre.

Au premier trimestre 2022, les dépenses d’infrastructures cloud ont progressé de 17,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 18,3 milliards de dollars. Une performance plutôt solide malgré la pénurie de certains composants et les perturbations des moyens de transport. Les infrastructures cloud mutualisées enregistrent une hausse de 15,7 % à 12,5 milliards de dollars et les infrastructures cloud dédiées progressent de 20,5 % à 5,9 milliards de dollars. IDC s’attend à une forte demande sur les infrastructures cloud mutualisées tout au long de l’année et à ce que les dépenses qui leur seront consacrées dépassent pour la première fois celles pour les infrastructures non cloud.

À long terme, IDC s’attend à ce que les dépenses en infrastructure cloud aient un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % au cours de la période de prévision 2021-2026, atteignant 145,2 milliards de dollars en 2026 et représentant 69,7 % des dépenses totales en infrastructure de calcul et de stockage. L’infrastructure cloud mutualisée représentera 72,6 % de la quantité totale de cloud, avec un TCAC de 15,4 %. Les dépenses en infrastructure cloud dédiée augmenteront à un TCAC de 12,1 %. Les dépenses en infrastructure non cloud augmenteront à un TCAC de 1,2 %, pour atteindre 63,1 milliards de dollars en 2026. Les dépenses des fournisseurs de services en infrastructure de calcul et de stockage devraient augmenter à un TCAC de 13,4 %, pour atteindre 140,8 milliards de dollars en 2026.