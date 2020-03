SAP annule sa conférence annuelle des clients et partenaires Sapphire Now en raison de la pandémie de coronavirus et, à l’instar de la plupart des autres fournisseurs IT, proposera un événement en ligne à la place.

Sapphire Now 2020, qui était prévu du 11 au 14 mai à Orlando, comprenait également le sommet mondial des partenaires SAP d’une journée et les manifestations concernant le groupe d’utilisateurs SAP des Amériques. L’année dernière, ces événements ont attiré quelque 30.000 participants issus de plus de 100 pays.

Les modalités de remboursement des frais de participation à ces événements seront communiquées dans les prochaines semaines, de même que les détails concernant la programmation.