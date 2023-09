Au début de l’été, Reuters avait rapporté que Rubrik s’était entouré de trois banques pour se préparer à entrer en bourse d’ici l’année prochaine. Selon de nouvelles indiscrétions recueillis par Bloomberg, la société de protection de données multicloud chercherait à accélérer le tempo.

Elle prévoirait en effet une tournée de présentation aux investisseurs dès octobre pour faire aboutir son IPO avant la fin de l’année. La transaction pourrait rapporter entre 500 et 700 M$, un montant légèrement inférieur aux 750 M$ qu’avait rapporté Reuters. Sept banques supplémentaires ont été recrutées pour mener l’opération.

« Nous avons définitivement l’ampleur et la dynamique » pour réaliser l’IPO avait déjà déclaré en début d’année Bipul Sinha, le PDG de Rubrik à CRN, alors que l’entreprise passait le cap des 500 M$ de revenus d’abonnement avec un portefeuille de plus de 4500 clients. Après être resté figé pendant de longs trimestres, le marché semble aussi plus favorable aux IPO, la méga introduction d’Arm étant vu à la fois comme un test et un catalyseur. Une fenêtre d’opportunité que Rubrik et d’autres entreprises de la tech ne veulent pas laisser passer.

Ces derniers mois, Rubrik a conclu l’acquisition de Laminar, une startup spécialisée dans la protection des données dans les cloud public et annoncé un partenariat renforcé avec Microsoft pour proposer une offre de sécurité basée sur l’IA. Pour rappel, Microsoft est un bailleur de fonds stratégique, entré lors du dernier tour de table de Rubrik en 2021. Bloomberg avait alors chiffré la valorisation de l’entreprise à 4 milliards de dollars.