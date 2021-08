Microsoft a pris une participation dans le spécialiste de la gestion et de sauvegarde des données Rubrik « afin de stimuler les activités de mise sur le marché ». Les deux sociétés prévoient également des projets de co-ingénierie pour fournir des solutions intégrées de protection des données Zero Trust sur Microsoft Azure. Le montant de cette participation n’a pas été divulgué.

L’accord intervient alors que Microsoft continue de se concentrer sur la fourniture d’une architecture de sécurité Zero Trust aux clients et que les attaques de ransomware continuent de proliférer, y compris avec des violations très médiatisées telles que l’attaque contre Accenture, un partenaire majeur de Microsoft, divulguée, notamment par nos confrères de CRN, la semaine dernière.

Ensemble, Rubrik et Microsoft fourniront une protection des données pour Microsoft 365 et le cloud hybride ainsi que des services cloud intégrés sur Microsoft Azure.

Cette collaboration s’appuie sur la relation de longue date entre Rubrik et Microsoft, qui annoncent plus de 2.000 clients mutuels dans le monde, et des centaines de pétaoctets de données hébergées sur Azure dans six continents.

« En tant que pionnier de la gestion des données Zéro Trust, Rubrik aide les plus grandes entreprises du monde à gérer leurs données et à se remettre des ransomwares », affirme dans un communiqué Bipul Sinha, cofondateur et CEO de Rubrik. « En collaboration avec Microsoft, nous proposons une protection des données étroitement intégrée tout en accélérant et en simplifiant le parcours de nos clients vers le cloud. »

« Les clients, tous secteurs confondus, migrent vers le cloud pour transformer leur entreprise et atteindre leur croissance », indique de son côté Nick Parker, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Microsoft. « La gestion des applications et des données de bout en bout est essentielle à la réussite de l’entreprise, et nous pensons que l’intégration des solutions de gestion des données Zero Trust de Rubrik à Microsoft Azure et Microsoft 365 permettra aux clients d’accroître leur résilience numérique. »

La gestion des données de Rubrik a été conçue pour le cloud dès le premier jour. Dans le cadre de cette collaboration, les clients et les partenaires bénéficient d’une protection supplémentaire, afin que les données critiques de Microsoft 365 soient sécurisées et toujours accessibles en cas d’attaque, de suppression accidentelle ou de corruption. Rubrik offre également un support et une protection supplémentaires pour Microsoft 365, notamment la recherche et la restauration instantanées et la gestion à l’échelle basée sur des politiques. Par ailleurs, Rubrik et Microsoft assurent l’archivage à long terme des données Microsoft 365 à des fins de conformité réglementaire.