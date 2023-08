Arm a déposé le 21 août à la Security Exchange Commision (SEC) le dossier préliminaire pour son introduction à la bourse de New York. À ce stade, le prix par action et la part du capital qui sera ouverte aux investisseurs n’ont pas encore été déterminés. Selon la presse financière l’opération pourrait valoriser la filiale de Softbank entre 60 et 70 Md$.

Semblant vouloir conforter cette estimation, Softbank a racheté en août 25% du capital d’Arm à sa filiale Vision Fund pour 16,1 milliards de dollars, soit une valorisation totale de 64 milliards de dollars. C’est le double du montant qu’il avait déboursé en 2016 pour se porter acquéreur d’Arm.

L’IPO permet de lever le voile sur la situation financière du groupe britannique de conception de semi-conducteurs. Avec la chute de son principal marché, celui des smartphones, les résultats sont loin d’être mirobolants. Au cours de l’exercice 2023 (clos fin mars), le chiffre d’affaires a reculé légèrement de 1% à 2,7 milliards de dollars. Même si les marges du groupe restent confortables, son bénéfice net s’est établi à 524 millions de dollars contre 676 millions de dollars un an plus tôt.

Détaillant les risques pour les investisseurs, Arm rappelle aussi que plus de la moitié de ses revenus provient de ses cinq principaux clients. Arm China, entité indépendante et partenaire exclusif pour la Chine, est le premier client avec 20% des revenus. Une exposition au marché chinois problématique avec le durcissement géopolitique. Autre nuage à l’horizon, Arm va poursuivre Qualcomm en 2024 pour violation de licence, alors que cet autre grand client représente plus de 10% de ses revenus.

Toutefois, avec plus de 30 milliards de puces expédiées l’an dernier basées sur ses technologies, Arm est un acteur incontournable du secteur des semi-conducteurs et il mise sur l’engouement autour de l’IA pour faire de l’IPO un succès. Son plus gros atout pourrait être l’intérêt des géants de la tech pour l’opération. De grands noms comme Nvidia, Apple, Samsung, Intel et Amazon semblent prêt à jouer des coudes pour devenir investisseurs de référence et s’offrir ainsi une visibilité sur la stratégie suivie.