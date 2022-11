Bien que ses résultats du troisième trimestre aient dépassé ses prévisions, RingCentral a annoncé un plan de restructuration visant à supprimer 10% de ses effectifs, soit plusieurs centaines de postes. Selon son dernier rapport annuel, le spécialiste américain des communications unifiées en tant que service (UCaaS) employait fin 2021 3919 personnes dans 12 pays, dont 35% hors des Etats-Unis.

« Nous pensons que cette rationalisation des effectifs nous permettra d’être plus agiles et de mieux aligner notre cap sur nos priorités stratégiques dans l’environnement macroéconomique actuel », a déclaré Vlad Shmunis, le fondateur et PDG de RingCentral lors de ses échanges avec les analystes.

RingCentral a pourtant publié une batterie de bons chiffres pour son troisième trimestre. Ses revenus ont atteint 509 M$, soit une hausse de 23% d’une année sur l’autre. Ses revenus d’abonnement ont augmenté de 25 % en glissement annuel à 483 M$. Les revenus récurrents annualisés (ARR) s’établissent à 2,05 Md$, en hausse de 25%. La marge opérationnelle passe à 35,9% contre 20,1% un an plus tôt. Sur une base non Gaap, le bénéfice par action est de 55 cents, en hausse de 52,8% d’une année sur l’autre et dépassant de près de 8% le consensus Zacks.

« Nous avons réalisé un trimestre qui a dépassé nos prévisions pour tous les indicateurs clés », s’est félicité le PDG dans un communiqué. La rare ombre au tableau est une perte opérationnelle qui se creuse à 183 M$ contre 83 M$ un an plus tôt mais que RingCentral attribue principalement à une charge hors trésorerie liée au solde de commissions prépayées d’Avaya.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, RingCentral s’attend à un chiffre d’affaires entre 1,88 et 1,89 Md$ et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices par action avec une fourchette de 1,97 à 1,98 $ contre 1,91 à 1,95 $ précédemment. Ces annonces ont entrainé un net rebond du cours de l’action de RingCentral qui a progressé de plus de 30% le jour de la publication.