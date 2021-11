Challengé par Microsoft sur le marché très dynamique des communications unifiées sous forme de services (UCaaS), RingCentral frappe un grand coup en annonçant un accord stratégique avec son ancien concurrent, le Canadien Mitel. Selon les termes de l’accord RingCentral devient le nouveau partenaire UcaaS exclusif de Mitel.

RingCentral, qui prévoit un chiffre d’affaire de 1,5 milliard de dollars pour son exercice 2021, met le prix fort en déboursant 650 millions de dollars pour racheter à Mitel sa plateforme UCaaS MiCloudConnect, ainsi que les technologies et brevets afférents. Selon Synergy Research Group, Mitel était encore il y a peu le numéro deux du marché UCaaS derrière RingCentral, avant d’être dépassé au premier trimestre 2021 par un Microsoft en pleine ascension.

RingCentral se libère ainsi d’un de ses plus proches concurrents et il ouvre surtout la voie à la migration des 35 millions d’utilisateurs des services de Mitel vers sa propre plateforme cloud Ring Central MPV (Message, Video, Phone). Il profite ainsi des avantages d’une consolidation sans prendre le risque d’une fusion-acquisition.

« Nous sommes ravis d’apporter la solution UCaaS leader du marché à nos clients et partenaires de distribution», a déclaré Tarun Loomba, le nouveau président de Mitel. « La profondeur unique de ce partenariat renforce notre stratégie visant à fournir des communications de classe mondiale à nos clients et à leur fournir une voie claire et flexible pour l’avenir. »

Pour appuyer ce partenariat, les investisseurs de Mitel investiront d’ailleurs en retour 200 millions de dollars en actions dans RingCentral.

Une des difficultés majeure sera de rapprocher les canaux de distribution des deux acteurs. L’intégration technique prendra aussi un certain temps. Une première étape, la prise en charge des téléphones et des appareils Mitel pour RingCentral MVP, est annoncée pour le premier semestre 2022.