Dans le dernier quadrant magique du Gartner sur le marché des communications unifiées en tant que service (UCaaS), RingCentral truste pour la septième fois une place sur le podium. Il est classé parmi les 5 leaders et même en deuxième position pour sa capacité d’exécution, derrière Microsoft mais devant Cisco. Zoom et 8×8 occupent la quatrième et cinquième place.

« Le monde évolue pour répondre à la demande croissante de travail hybride, et les communications unifiées en tant que service sont une technologie essentielle pour aider les gens à se connecter, à communiquer et à collaborer de n’importe où. Chez RingCentral, nous nous concentrons sur la confiance, l’innovation et le partenariat pour offrir les avantages de l’UCaaS à nos clients », a réagi dans un communiqué Anand Eswaran, président et responsable de l’exploitation de RingCentral.

Comme à l’accoutumé, Gartner liste les points forts et ses réserves pour chacun des acteurs étudiés. Dans le cas de RingCentral les motifs de satisfaction ne manquent pas : une marque reconnue et appréciée des clients, une croissance qui reste supérieure à 30%, un marketing et des partenariats stratégiques solides, une compétence pointue sur les centres de contacts. Un autre atout mis en avant est que sa solution UCaaS, appelée RingCentral MVP, est bien adapté aux clients de toutes tailles.

Dans ses réserves, Gartner souligne que RingCentral doit faire face à la concurrence de marques encore plus fortes, telles que Zoom, Microsoft et Cisco. Même si la solution de vidéoconférence s’est améliorée, elle reste à la traine de Zoom, plus populaire et avec des fonctions plus avancées. Par ailleurs le réseau commercial, même s’il a pris de l’ampleur, peut décevoir par une connaissance pas toujours suffisamment fine de de la solution.