Les affaires tournent rondement pour RingCentral, l’un des plus sérieux concurrents de Microsoft, Cisco et Zoom, outre-Atlantique, sur le marché des communications unifiées. Au troisième trimestre, son chiffre d’affaires a progressé de 37% d’une année sur l’autre pour atteindre 415 millions de dollars. Le bénéfice net non-Gaap par action diluée s’est élevé à 0,36 dollar contre 0,26% sur la même période l’an dernier. RingCentral dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur des revenus de 393 millions de dollars et un BPA de 0,33 dollar.

« Les résultats du troisième trimestre ont été exceptionnels, avec une accélération de la croissance tirée par les contributions croissantes de nos partenaires clés et l’impulsion de nos clients haut de gamme », a déclaré Vlad Shmunis, fondateur, président et PDG de RingCentral dans un communiqué.

« Grâce à notre plate-forme primée RingCentral Message Video Phone (MVP), à notre intégration transparente avec une solution de centre de contact cloud de pointe et à notre accès inégalé au marché avec des partenaires stratégiques, nous pensons être particulièrement bien placés pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de communication basées sur le cloud », a-t-il ajouté.

Sur le trimestre, RingCentral a annoncé de nouveaux partenariats étendus, notamment avec un Avaya, Verizon Business, Deutsche Telekom et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE).

Autre résultat positif pour RingCentral, les revenus d’abonnement ont augmenté de 38% d’une année sur l’autre pour atteindre 385 millions de dollars. Le total des abonnements mensuels récurrents annualisés(ARR) s’élève désormais à 1,55 milliard de dollars, en progression d’une année sur l’autre de 39%, et même de 53% sur le segment des entreprises de taille intermédiaire à 971 millions de dollars.

Pour le quatrième trimestre, RingCentral vise un chiffre d’affaires de 434 millions de dollars en progression de 30%.

Le fournisseur revoit à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2021. Il vise un chiffre d’affaires d’environ 1,58 milliard de dollars de chiffre d’affaire en progression annuelle entre 33 et 34%, contre une fourchette initiale entre 1,53 et 1,54 Mds$. La hausse de l’augmentation des revenus d’abonnement est attendue à 1,46 milliards de dollars contre 1,42 prévu précédemment. Enfin, RingCentral vise un BPA non Gaap de 1,32 dollar au lieu d’une fourchette prévue entre 1,28 et 1,30 dollar.