Ricoh s’attaque à la structuration de son offre IT en annonçant la création d’une nouvelle division baptisée IT & Office Services. Placée sous la direction du vice-président des ventes de sa filiale MTI, Didier Pichon, cette nouvelle division a pour mission de déployer une offre unifiée de services IT à l’échelle du groupe en fédérant les expertises de ses différentes entités IT.

Dans le cadre de sa diversification dans les logiciels et les services numériques, Ricoh France a en effet multiplié les acquisitions au cours dernières années. Jusqu’à se retrouver à la tête d’un ensemble de filiale représentant avec son activité IT Services historique – tournée vers les espaces de travail numériques, les systèmes de vidéoconférences et la réservation de salles en ligne – 140 M€ de chiffre d’affaires cumulé, soit plus du quart (28%) des quelque 460 M€ de facturations annuelles qu’il réalise sur sa base de 48 000 comptes actifs (exercice 2024).

En France, le constructeur a ainsi racheté les intégrateurs MTI (en 2020) et Corelia (ex-DFI, en 2023), qui pèsent respectivement 42 et 41 M€ de chiffre d’affaires. Ricoh est également actionnaires des éditeurs Docuware (depuis 2019) et Axon Ivy (2022), qui déploient leurs activités en France. Autant d’entités restées autonomes et qui ne travaillaient pas ensemble jusqu’à présent.

L’heure est donc venue de mettre en place des synergies entre ces entités en créant une direction générale commune et en centralisant leurs achats de produits et services IT. L’idée étant de favoriser la consommation en interne des services IT produits par ces différentes entités plutôt que de recourir à des fournisseurs externes. Une stratégie baptisée « One Ricoh » dont la France sera le laboratoire d’essai et qui sera progressivement déployée dans les autres filiales européennes du groupe.

Didier Pichon entend structurer cette nouvelle entité IT & Office Services autour de cinq grands piliers : Infrastructure (centres de données et Cloud), Applications et services (IA, data intelligence, développement applicatif, services managés, assistance technique…), Gestion des processus métier (solutions Docuware et AxxonnIvy), Office services : Équipements liés au bâtiment : vidéoconférence, réservation de salles, lockers intelligents…) et Client solutions (postes de travail, helpdesk, PC as a Service…). Les premières offres communes devraient être annoncées d’ici à juillet.

En structurant ainsi sa stratégie services IT, Ricoh France se positionne parmi les 50 premières ESN françaises. Son objectif affiché est de faire passer la part des services IT de 28% à 40% de son chiffre d’affaires global France d’ici à trois ans.