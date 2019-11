Jusqu’à présent à la peine, le marché mondial des tablettes reprend de la vigueur. En effet, au troisième trimestre, 37,6 millions d’unités ont été vendues dans le monde, soit une croissance de 1,9% d’une année sur l’autre selon les données préliminaires fournies par IDC.

Apple a maintenu son avance et a progressé de 21,8% par rapport à l’année dernière. L’introduction d’un nouvel iPad à la fin du trimestre a permis à la société de gagner des parts de marché, passant en un an de 26,3% à 31,4%. Avec l’ajout du Smart Connecter sur son dernier appareil, tous les iPad d’Apple, à l’exception du Mini, offrent désormais une option de clavier détachable. « Ceci, combiné à l’iPad OS, fait d’Apple le plus grand acteur de l’espace détachable et constitue une menace accrue pour le marché des PC traditionnels », explique le cabinet d’analyse.

Amazon a réussi à s’emparer de la deuxième place (généralement détenue par Samsung) au cours du trimestre grâce à une croissance des expéditions de 25,6% d’une année sur l’autre. L’introduction du nouveau Fire 7 au dernier trimestre, associée à la vente annuelle Prime Day de la société, a contribué à ce bon résultat. « Avec la dernière actualisation de Fire 10 et la saison des fêtes à venir, Amazon continue de se positionner comme l’une des marques de tablettes les plus populaires », commente IDC.

Moins heureux, Samsung a quant à lui glissé à la troisième place, avec 4,6 millions d’unités (-13,9%) vendues au cours du trimestre. La série Tab A représente plus de la moitié des livraisons du fabricant coréen.

Huawei a de son côté vendu 3,6 millions d’unités au troisième trimestre, ce qui représente une baisse de 4,4% d’une année à l’autre. « Le fabricant fait face à une pression constante des États-Unis, ce qui a entraîné une légère réduction des effectifs, la majorité de ses expéditions étant effectuées en Chine », estime le cabinet de Framimgham.

Réalisant une bonne opération, Lenovo complète le top 5 et augmente sa part de marché qui passe en un an de 6,3% à 6,7%. « Les performances de la société en Asie / Pacifique, y compris au Japon, ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ont continué à jouer un rôle moteur », croit savoir IDC.