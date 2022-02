Le marché mondial des tablettes et des chromebooks a connu une croissance solide en 2021 mais finit sur une note bien plus négative. Selon les derniers chiffres d’IDC, 46 millions de tablettes et 4,8 millions de Chromebooks ont été expédiés au quatrième trimestre, soit une baisse respective de 11,9% et 63,6% d’une année sur l’autre. Sur l’ensemble de l’année les tablettes progressent toutefois de 3,2% à 168 millions et les Chromebooks de 13,5% à 37 millions d’unités.

Les Chromebooks endurent la double peine au T4 avec une demande et une offre nettement amoindries. « Une grande partie de la demande initiale de Chromebooks a été satisfaite sur les marchés primaires comme les États-Unis et l’Europe, ce qui a entraîné un ralentissement des expéditions globales. L’offre a également été exceptionnellement serrée pour les Chromebooks, car les pénuries de composants ont conduit les fournisseurs à donner la priorité aux machines Windows en raison de leurs prix plus élevés, ce qui a encore réduit les expéditions de Chromebook à l’échelle mondiale », explique Jitesh Ubrani, responsable de la recherche Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC.

Coté tablettes, le pic de la demande a été franchi dans de nombreuses zones géographiques indique IDC. « Cependant, les expéditions dans un proche avenir resteront au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, car l’apprentissage virtuel, le travail à distance et la consommation de médias restent des priorités pour les utilisateurs », estime l’analyste senior Anuroopa Nataraj.

Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2021 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions) Company 4Q21 Unit Shipments 4Q21 Market Share 4Q20 Unit Shipments 4Q20 Market Share Year-Over-Year Growth 1. Apple 17.5 38.0% 19.1 36.6% -8.6% 2. Samsung 7.3 15.9% 9.3 17.8% -21.6% 3. Lenovo 4.6 10.0% 6.2 11.8% -25.4% 4. Amazon.com 3.6 7.9% 3.6 6.8% 1.3% 5. Huawei* 2.5 5.5% 2.9 5.6% -13.9% Others 10.5 22.8% 11.1 21.3% -5.9% Total 46.0 100.0% 52.2 100.0% -11.9% 5. Huawei (including Honor volume in 4Q20)** 2.5 5.5% 3.3 6.3% -23.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 28, 2022