Les fabricants de PC ne sont pas les seuls à profiter de la pandémie de Covid-19. Les ventes de tablettes et de Chromebooks explosent également. Avec une croissance des ventes de 55,2% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 39,9 millions d’unités, les tablettes ont connu un premier trimestre exceptionnel si l’on en croit le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d’IDC. Une croissance de cette ampleur n’a pas été observée depuis le troisième trimestre de 2013, lorsque le marché des tablettes a bondi de 56,9% en glissement annuel. De leur côté, les livraisons de Chromebooks ont totalisé 13 millions d’unités au cours de la période, contre 2,8 millions au premier trimestre 2020, soit une croissance de 357%.

« Bien que les déploiements de vaccins et le retour des entreprises dans les bureaux puissent ralentir la tendance du travail à domicile, nous sommes encore loin de revenir à des conditions de travail normales et la demande de tablettes, en particulier de détachables, devrait se poursuivre pendant un certain temps », commente dans un communiqué Anuroopa Nataraj, analyste de recherche Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. « Cependant, alors que les acheteurs se tournent de plus en plus vers des produits concurrents, tels que les ordinateurs portables fins et légers pour le travail ou le divertissement et les Chromebooks pour l’éducation, l’avenir des tablettes sera sous une concurrence constante, rendant la tâche difficile à de grandes marques telles qu’Apple, Samsung, Amazon et Microsoft. »

A l’exception d’Huawei (qui clôt le Top 5), tous les fabricants bénéficient d’une croissance à deux, voire à trois chiffres. Avec 31,3% du marché, Apple conserve son rôle de leader devant Samsung (20%), Lenovo (9,4%) et Amazon (8,7%).

Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2021 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions) Company 1Q21 Shipments 1Q21 Market Share 1Q20 Shipments 1Q20 Market Share Year-Over-Year Growth 1. Apple 12.7 31.7% 7.7 30.0% 64.3% 2. Samsung 8.0 20.0% 5.0 19.3% 60.8% 3. Lenovo 3.8 9.4% 1.6 6.1% 138.1% 4. Amazon.com 3.5 8.7% 1.4 5.6% 143.0% 5. Huawei* 2.7 6.8% 2.7 10.4% 1.7% Others 9.3 23.3% 7.3 28.5% 26.5% Total 39.9 100.0% 25.7 100.0% 55.2% 5. Huawei (including 1Q20 Honor volume)** 2.7 6.8% 3.0 11.8% -9.2% Source: IDC Worldwide Quarterly PCD Tracker, April 29, 2021

Notes:

* Since Huawei sold its Honor business, data for Huawei in the top line excludes Honor volume for both 1Q21 and 1Q20.

** For year-on-year comparison, an extra line has been added below the table to show what Huawei’s growth would have looked like including Honor volume in 1Q20.

Explosion des ventes de Chromebooks

Auparavant, globalement les écoles montraient une forte préférence pour les tablettes en raison de leur faible coût et de leur facilité de gestion. Désormais, la popularité croissante des Chromebooks leur laisse peu de place sur des marchés tels que les États-Unis, l’Europe occidentale et, plus récemment, le Japon.

« Il ne fait aucun doute que les Chromebooks ont supplanté les tablettes sur de nombreux marchés de l’éducation. Cependant, le prix et la dépendance aux services cloud les ont empêchés de devenir des piliers dans toutes les régions », affirme de son côté Jitesh Ubrani, directeur de recherche Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. « Cependant, les Chromebooks n’ont pas encore pénétré le marché grand public de manière significative, car les ordinateurs portables et les tablettes, notamment l’iPad, les Galaxy et les Fire, y conservent une forte présence. »

Tous les fabricants de Chromebooks enregistrent une croissance exceptionnelle. Le grand bénéficiaire de cette évolution est HP (+633,9%) qui se hisse à la première place du marché, évinçant Acer qui se doit se contenter de la troisième place malgré des livraison en croissance de 150,9%. En seconde position, on retrouve Lenovo dont la part de marché n’a pas évolué malgré un bond de 356,2% des expéditions. La forte progression de ventes chez Dell et Samsung leur permet tout juste de conserver les 4ème et 5ème place du Top 5.

Top Five Chromebook Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2021 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions) Company 1Q21 Shipments 1Q21 Market Share 1Q20 Shipments 1Q20 Market Share Year-Over Year Growth 1. HP Inc 4.4 33.5% 0.6 20.9% 633.9% 2. Lenovo 3.3 25.6% 0.7 25.6% 356.2% 3. Acer Group 1.9 14.5% 0.8 26.4% 150.9% 4. Dell Technologies 1.5 11.3% 0.3 12.1% 327.1% 5. Samsung 1.0 8.0% 0.2 6.1% 496.0% Others 0.9 7.2% 0.3 8.9% 267.2% Total 13.0 100.0% 2.8 100.0% 357.1% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, April 29, 2021

Table Notes: