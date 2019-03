Red Hat était trop optimiste. Le fournisseur de solutions open source, en cours d’acquisition par IBM, vient en effet de rater de peu ses objectifs financiers du quatrième trimestre qui par ailleurs sont fort bons.

Au cours de la période close le 28 février, la firme de Raleigh a enregistré un chiffre d’affaires de 879 millions de dollars, en hausse de 14%. C’est à en croire The Register, 1% de moins que ce qui était prévu. En hausse de 13% sur un an, les revenus provenant des abonnements représentent 774 millions de dollars, soit 88% du chiffre d’affaires. Les produits d’abonnement générés par les offres d’infrastructure se sont chiffrés à 549 millions de dollars, soit une augmentation de 8% sur un an. Ceux tirés des offres technologiques liées au développement d’applications et autres technologies émergentes (OpenStack, OpenShift et Ansible) font un bond de 30% pour s’établir à 225 millions de dollars. Les solutions Ansible et OpenShift, comptaient respectivement plus de 1.300 et 1.000, clients au 28 février indique la société dans un communiqué.

Le bénéfice net GAAP pour le trimestre est de139 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,75 dollar, contre une perte nette GAAP de 12 millions de dollars, ou une perte diluée de 0,07 dollar par action un an auparavant. Notons que le quatrième trimestre de l’exercice précédent comprenait une charge d’impôt non récurrente de 123 millions de dollars liée à la réforme fiscale adoptée par le Congrès en décembre 2017.

Sur l’ensemble de l’exercice 2019 décalé, le chiffre d’affaires a atteint 3,4 milliards de dollars, (+ 15% sur un an), dont 2,9 milliards de dollars provenant des abonnements (88% du chiffre d’affaires).

Le bénéfice net GAAP s’est établi à 434 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 2,33 dollars, contre 262 millions de dollars, ou un bénéfice dilué par action de 1,42 dollar au cours de l’exercice précédent.

En raison de la transaction en cours avec IBM, l’éditeur ne fournit pas de prévisions pour son exercice 2020.