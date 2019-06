A quelques jours de la date que s’est fixée l’UE pour approuver, ou non (ce qui est peu probable), l’acquisition de Red Hat par IBM, l’éditeur open source annonce ses résultats financiers. Le premier trimestre s’est clos le 31 mai avec un chiffre d’affaires de 934 millions de dollars, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente.

Les revenus provenant des abonnements (87% du CA) ont augmenté de 15% pour atteindre 815 millions de dollars et ceux issus services de 17% pour s’établir à 119 millions de dollars. Les offres liées aux infrastructures se sont chiffrées à 580 millions de dollars, en hausse de 11%, tandis que les offres concernant le développement d’applications et les technologies émergentes, ont progressé de 24% pour atteindre 235 millions de dollars. Les produits reportés ont grimpé de 17% et atteignent 2,8 milliards de dollars.

La marge opérationnelle GAAP était de 14,1% et la marge opérationnelle non-GAAP de 21,7%. Le bénéfice d’exploitation GAAP pour le trimestre s’est établi à 132 millions de dollars, en hausse de 18%. Le résultat opérationnel non-GAAP a atteint 202 millions de dollars, en progression de 20% par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice net GAAP pour le trimestre s’est élevé à 141 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,76 dollar, par rapport à un bénéfice net GAAP de 113 millions de dollars, ou un résultat dilué par action de 0,59 dollar un an auparavant. Le bénéfice net du trimestre comprend un avantage fiscal de 13,2 millions de dollars principalement lié à un transfert d’actifs entre entités. Le bénéfice net non-GAAP s’est établi à 186 millions de dollars BPA, soit un bénéfice dilué par action de 1,0 dollar, comparativement à 133 millions de dollars, ou 0,72 dollar dilué par action l’année précédente.

« L’intérêt des clients pour les technologies Red Hat est solide, comme en témoigne le record de fréquentation de près de 9.000 participants à Red Hat Summit, notre événement grand public », a déclaré le président et CEO de la société, Jim Whitehurst. Il a ajouté que 90 nouveaux clients OpenShift s’étaient ajouté à la liste.

« Notre grande dynamique de transactions est restée forte, car nous avons doublé le nombre de transactions dépassant 5 millions de dollars et enregistré une croissance de 15% du nombre de transactions dépassant le million de dollars par rapport au même trimestre de l’année dernière. Nombre de ces transactions comprenaient des technologies émergentes, notamment une transaction OpenStack plus de 5 millions de dollars et notre plus important contrat de stockage et d’hyper-convergence à ce jour de plus de 15 millions de dollars », a commenté de son côté le directeur financier, Eric Shander.

En raison de la transaction en cours avec IBM, Red Hat ne fournit pas de prévisions pour l’ensemble de son exercice 2020. Rappelons que les autorités de régulation américaines ont déjà donné leur feu vert à l’opération, laquelle doit encore obtenir l’approbation de la Chine.

