Selon Antonio Neri, qui a pris la tête de la société en février dernier, la mise en place par HPE du plan Next initié par Meg Whitman porte ses premiers fruits. Comportant des investissements dans des projets novateurs mais aussi la suppression de nombreuses couches de management afin « de rapprocher le CEO du client », il se traduit dans les faits par des licenciements (5.000 si l’on en croit nos confrères de The Register).

Au cours du deuxième trimestre 2018 clos le 30 avril dernier, le chiffre d’affaires a bondi de 9,7% comparé à l’an dernier pour atteindre 7,47 milliards de dollars. La marge opérationnelle GAAP a grimpé de 2,4 points à 5,3%. Le bénéfice net GAAP s’établit à 778 millions de dollars, soit 0,54 dollar par action dilué, contre une perte de 612 millions de dollars (0,37 dollars par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action dilué est de 0,34 dollar, supérieur au 0,31 dollar attendu par les analystes.

L’hybrid IT (datacenters et cloud) a généré 6,0 milliards de dollars (+7%), l’Intelligent Edge (IoT, sans fil…) a enregistré 710 millions de dollars (+17%) et les services financiers affichent 916 millions de dollars (+5%). On notera les fortes progressions de l’activité stockage (+24% à 912 millions de dollars), des produits Aruba (+18% à 635 millions de dollars) et des services Aruba (+10% à 75 millions de dollars).

Sur les 6 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 15,14 milliards de dollars pour un bénéfice net GAAP de 2,21 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 1,38 dollar.

Pour le trimestre en cours, la firme de Palo Alto prévoit un bénéfice par action dilué GAAP compris entre 0,19 et 0,23 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, il table sur un bénéfice par action dilué GAAP compris entre 1,70 et 1,80 dollar. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action dilué est prévu dans une fourchette de 1,40 dollar à 1,50 dollar, supérieur à la prévision antérieure qui était de 1,35 à 1,45 dollar.