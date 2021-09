Le groupement de prestataires de services numériques annonce l’affiliation de trois nouveaux membres : ITQ Security, iVision et Topensi. Basé à Lognes, le premier est un spécialiste de la sécurisation électronique des biens et des personnes qui revendique plus de 5.000 sites sécurisés sur l’ensemble du territoire et réalise plus de 30 M€ de chiffre d’affaires annuel. Ses principaux domaines d’intervention sont la détection des intrusions, la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la détection incendie. Un secteur en pleine transition numérique. D’où l’adhésion au groupe Resadia. « Pour ITQ Security, c’est l’opportunité de se rapprocher d’un écosystème qui maîtrise ces technologies numériques. Pour Resadia, l’expertise d’ITQ Security sera précieuse pour gagner des marchés dans les domaines du bâtiment intelligent où la sureté constitue l’une des composantes essentielles », explique Jérôme Comin, président de Resadia.

iVision est un hébergeur-infogéreur d’une quarantaine de salariés basé à Asnières et réalisant environ 2,5 M€ de chiffre d’affaires annuel. Tourné vers le marché des PME, iVision voit dans son affiliation au groupement l’opportunité de renforcer ses liens avec des marques telles que Microsoft, avec lequel resadia entretient des liens étroits, mais aussi de bénéficier des outils mis à disposition des associés (certifications fournisseurs, Intranet, bonnes pratiques…) et de se greffer dans les marchés nationaux captés par le groupement. Resadia voit dans cette affiliation l’opportunité de renforcer ses capacités en infogérance informatique, une expertise fortement recherchée par les clients.

Topensi est un intégrateur de solutions numériques d’une cinquantaine de personnes installé à Calais et à Lille (59) qui se positionne en guichet unique pour l’équipement des PME en solutions informatiques et télécom. Avec Topensi, Resadia complète sa couverture dans une région où il est peu représenté. De son côté, Topensi va bénéficier de niveaux de certification et de tarifs qui lui auraient été inaccessibles sans l’appui du groupement.

Parallèlement à ces affiliations, le groupe Resadia déplore les départs de deux associés historiques, Oceanis (racheté par Blue fin avril) et Activium – dont le dirigeant Loïc Mignotte n’est autre que le président de la Fédération Eben – ainsi que d’un affilié : le cabinet de conseil en cybersécurité, Acceis.

L’actualité du groupe Resadia est également marquée par le lancement en cette rentrée 2021 de sa R Tech Academy, un cursus de technicien en génie informatique et réseau en alternance. Ce cursus, monté en association avec l’école NBS de Metz, s’adresse à des candidats de niveau Bac +2 et débouchera sur un diplôme de niveau Bac +3. La première promotion constituée d’une dizaine d’alternants démarrera début octobre. Particularité de ce cursus d’un an : les cours seront assurés en distanciel.

Enfin, Resadia dévoile en cette rentrée 2021 ce qu’il a baptisé sa boîte à outils cyber, un ensemble d’outils et de partenariats destinés à aider les associés du groupe à développer de nouveaux services de cybersécurité. Cette boîte à outils comprend notamment des partenariats avec des marques telles que Barracuda Networks, Qualys, Rubycat, Systancia…, des scénarii d’audits de sécurité adaptés à une cible PME, et de la mise à disposition de moyens (abonnements services de veille Csirt, experts en tests d’intrusion, etc.). Objectif : faire monter en gamme les associés qui proposent déjà des services cyber, mettre le pied à l’étrier aux autres et mutualiser des outils nécessitant des investissements importants.