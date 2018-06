Le contrat a été finalisé fin mai : OC Sport Pen Duick, l’organisateur de la Route du Rhum, l’un des événements sportifs français les plus médiatisés, a choisi de faire appel à la société de services IT bretonne Niji pour être le fournisseur digital officiel de la prochaine édition de cette course à la voile transatlantique en solitaire. Celle-ci prendra son départ le 4 novembre prochain à Saint-Malo en direction de Point-à-Pitre.

Ce partenariat prévoit le développement d’un portail web et d’une application mobile permettant de suivre la course en temps réel – avec un fil d’infos et une cartographie interactive – mais aussi ses préparatifs et ses coulisses. Il sera par exemple possible de découvrir les skippers, les équipes, les embarcations et les villages des sponsors au départ et à l’arrivée.

Ce choix consacre la double légitimité de Niji, à la fois experte en conception de solutions digitales et depuis toujours tournée vers le monde de la voile. La société de services a déjà sponsorisé de nombreuses courses et transates (dont la Route du Rhum 2010 en tant que fournisseur officiel) et a même possédé un temps un voilier (un X-37) floqué à son nom sur lequel elle accueillait clients et salariés pour des courses ou des week-ends détente.

Cet historique lui permet de revendiquer aujourd’hui « une compréhension fine de l’univers de la voile », qui lui sera tout aussi indispensable que son expertise technique pour apporter « l’expérience utilisateur entièrement repensée » promise à l’organisateur. C’est d’ailleurs la première fois que la Route du Rhum confie l’ensemble de son dispositif digital à un sponsor unique.

Le développement des outils digitaux de la course a démarré il y a un mois et s’achèvera mi-septembre. Au plus fort du processus, une dizaine de personnes travailleront sur ce projet, dont des ergonomes, des designers, des architectes et des développeurs.

En sa qualité de sponsor officiel, Niji bénéficie d’un droit d’utilisation de la marque et aura la possibilité d’inviter des clients et des salariés sur les villages sponsors. La société a notamment prévu de faire gagner à une dizaine de salariés – sur un effectif de 700 – le voyage pour assister à l’arrivée à Pointe-à-Pitre. Frédéric Payen, directeur marketing et communication de Niji, voit d’ailleurs dans cette opération un moyen de communiquer à la fois vers l’externe sur son excellence technique mais également vers l’interne, pour mieux fidéliser ses équipes. Il note au passage que deux tiers des partenaires de la course sont déjà ses clients.