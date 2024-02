Le co-fondateur et ex-directeur technique de Tenable, Renaud Deraison, rejoint le comité stratégique d’HarfangLab, en tant que membre indépendant. La jeune pousse française spécialisée dans la sécurité des terminaux attend de lui un regard extérieur et un partage de son expérience de développement à l’international.

Jusqu’à présent, le comité stratégique d’HarfangLab regroupait les co-fondateurs de la société ainsi que des représentants des investisseurs Elaia et Crédit Mutuel Innovation.

Le PDG et co-fondateur d’HarfangLab, Grégoire Germain, rappelle dans un communiqué que le rôle du comité stratégique est de prendre « des décisions éclairées et concrètes pour accompagner toutes les phases de développement et de croissance de l’entreprise ». A propos de la nomination de Renaud Deraison, il déclare avoir « une totale confiance dans ses capacités à éclairer cette instance opérationnelle et à nous projeter au rang de leader européen de la cybersécurité du endpoint (EDR) ».

Pour mémoire, HarfangLab a levé 25 millions d’euros en fin d’année 2023.