Le distributeur Ingram Micro a sélectionné 30 lauréats du prix Fournisseur de l’Année dans le cadre de son événement annuel 2022 Marketing Experience. L’éditeur de solutions de cybersécurité Tenable remporte l’un de ces titres pour son engagement et son investissement envers ses partenaires channel.

« Le programme de partenariat Tenable™ Assure permet aux partenaires de distribution de créer et de fournir plus facilement des solutions innovantes pour aider les clients à tout détecter, à prévoir ce qui est important et à agir pour réduire les risques », précise le communiqué.

« Ingram Micro est fière de travailler avec Tenable et de permettre à nos partenaires de distribution mutuels de bénéficier de la technologie, des services et des ressources nécessaires pour se démarquer et apporter plus de valeur à leurs clients », déclare Dennis Crupi, hôte de l’événement d’Ingram Micro. Rappelons que le grossiste avait déjà décerné à Tenable l’un de ses prix Fournisseur de l’Année l’an passé.

« L’engagement et la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires s’avèrent essentiels pour aider nos clients communs à sécuriser leur surface d’attaque en expansion », complète Mark Thurmond, Directeur de l’exploitation (COO) chez Tenable.

Tenable annonçait la semaine dernière avoir renforcé sa relation stratégique avec IBM Security X-Force pour offrir des services complets de sécurité de l’Active Directory et de l’environnement connecté. Plus tôt, en février cette année, la société de ‘cyber exposure’ a acquis le français Alsid.