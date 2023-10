L’expert français HarfangLab de la détection et réponse aux cybermenaces (EDR) annonce avoir bénéficié d’un tour de table de série A mené par Crédit Mutuel Innovation afin de lever 25 millions d’euros. MassMutual Ventures et Elaia, l’investisseur historique, font partie des investisseurs.

La jeune pousse fondée en 2018 par Maxime Rameau, Grégoire Germain, Xavier Boreau et Mathieu Gaspard (cf. photo) revendique plus de 250 clients, 800.000 postes de travail et serveurs protégés ainsi que 250% de croissance de ses revenus sur l’année 2022. Plus de 60% de ses effectifs seraient dédiés à la recherche et au développement.

A présent, HarfangLab compte étendre les fonctionnalités de son EDR et se développer en Europe via un réseau de partenaires.

Pour rappel, le mois dernier, HarfangLab a renforcé son comité de direction avec le recrutement d’un Chief Revenue Officer, Tanguy de Coatpont et d’une Chief Strategy Officer, Anouck Teiller.