Vous êtes fournisseur de services de sécurité infogérés et vous désespériez de trouver une solution EDR – ces successeurs des antivirus – à la fois souveraine, certifiée par l’ANSSI, ouverte, transparente et performante ? Inutile de chercher plus, l’éditeur HarfangLab coche toutes les cases. D’autant qu’il a choisi de s’appuyer sur un réseau de distribution indirect pour se développer.

Créée en avril 2018 par d’anciens de l’ANSSI et du ministère des Armées, la société n’a formalisé pour l’heure que deux accords de partenariats, l’un avec Advens et l’autre avec Thalès. Mais deux autres partenariats sont en cours de finalisation avec deux autres fournisseurs de services de sécurité infogérés. Et si les MSSP sont aujourd’hui les plus prompts à s’intéresser à sa technologie pour leurs propres besoins, HarfangLab s’attache à développer ses relations avec les grands CSIRT (Computer Security Incident Response team ou centres de réponse d’urgence à des incidents cyber), tels Deloitte, PWC, Wavestone, Intrinsec, susceptibles de devenir prescripteurs de son offre lors de leurs interventions. Et lorsque son offre sera plus mature, notamment sur le plan marketing, HarfangLab prévoit également de se rapprocher d’acteurs plus traditionnels de la distribution IT.

Éditrice d’un outil d’investigation devenu un EDR complet courant 2020, la startup est restée relativement confidentielle jusqu’à l’obtention de sa certification ANSSI en décembre dernier et sa sélection le 18 février avec dix autres lauréats pour le Grand Défi Cyber, l’initiative subventionnée par l’État visant à faire émerger un écosystème français de la cybersécurité.

Seul EDR certifié par l’ANSSI, HarfangLab se distingue par ses partis pris d’ouverture – la solution est conçue autour d’une API ouverte, exposée vers les autres solutions de sécurité du marché – de transparence – toutes les données collectées dans son EDR restent accessibles – et de souveraineté – les clients choisissent où ils veulent entreposer leurs données. Développé en langage Rust, son agent est présenté comme léger et performant.

Son grand fait d’arme est le déploiement de sa technologie sur 100.000 terminaux au sein de Safran courant 2020, qui lui a permis de démontrer sa capacité de mise à l’échelle et sa robustesse. La société revendique une dizaine de clients à ce jour, parmi lesquels le Ministère des Armées, Thales, Sanofi et Meridiam.

Financée sur fonds propres depuis sa création, la société prépare une première levée de fonds de 5 M€ cette année qui devrait lui permettre de renforcer son équipe. HarfangLab souhaite accélérer sa R&D, notamment sur les aspects intelligence artificielle et apprentissage, et développer ses équipes commerciales, marketing et support, explique Grégoire Germain, CEO et cofondateur d’HarfangLab, lui-même ancien officier de la marine. Proche des 30 personnes actuellement, son effectif devrait franchir le cap des 40 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

Après avoir atteint près de 1 M€ de chiffre d’affaires en 2020, HarfangLab vise 2 M€ cette année.