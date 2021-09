HarfangLab, Sekoia et Pradeo annoncent une alliance visant à fournir une offre globale de détection des menaces et de réponse qui agrège leurs solutions respectives. Les trois éditeurs sont chacun spécialistes d’un domaine et à ce titre, ils sont complémentaires. Harfanglab fournit une solution de détection des menaces et réponse (EDR) qui se concentre sur la protection des ordinateurs et des serveurs. Spécialiste de la sécurisation des applications mobiles, Pradeo se concentre de son côté sur la protection des smartphones. Quant à Sekoia, il édite une plateforme SIEM de renseignement et de contexte. C’est sous sa plateforme que sont agrégée les trois solutions.

« Cette alliance vise à créer des synergies entre nos trois sociétés en promouvant une solution globale et intégrée », explique Grégoire Germain, président et co-fondateur de HarfangLab. De fait, les trois solutions bénéficient d’une interface unifiée et de capacités d’orchestration. Cette opérabilité « sans couture » se traduit par des économies substantielles pour les clients, assurent les protagonistes. Pour autant l’offre reste modulaire, les clients pouvant choisir de ne souscrire qu’à une partie de l’offre.

À travers cette alliance, HarfangLab, Sekoia et Pradeo souhaitent notamment apporter une réponse adaptée aux prestataires de services qui produisent des SOC (centres opérationnels de sécurité). « En unifiant nos technologies, on permet à leurs analystes d’être plus efficaces », commente Freddy Milesi, président et fondateur de Sekoia. Deux de leurs partenaires construisent déjà leur catalogue de services autour de leur solution conjointe : la société alto-séquanaise On-X et l’entreprise de services numériques parisienne Capfi. HarfangLab estime que le tiers de ses partenaires pourraient à terme adopter la solution.

Le projet d’Open XDR Platform (marque déposée) que porte l’alliance devrait bientôt être rejoint par d’autres éditeurs, espèrent les trois éditeurs. Pour Sekoia et Harfanglab, tous deux actionnaires du Cyber Campus, ce projet s’inscrit dans la continuité de leur sélection au sein du Grand défi cyber, qui vise à faire émerger un écosystème d’acteurs souverains dans le domaine de la cybersécurité.

Sekoia a décidé de s’orienter vers une stratégie de ventes indirectes l’année dernière après avoir levé 10 M€ pour assurer le développement commercial de son offre en France et à l’international. L’éditeur compte une quinzaine de partenaires. De son côté, Harfanglab compte également une quinzaine de partenaires dont cinq ou six pourraient rapidement adopter la solution. Certifié par l’ANSSI, Harfanglab a levé 5 M€ en juin dernier.