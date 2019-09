C’est loin d’être une surprise. En proie à des difficultés depuis plusieurs mois, l’entreprise de reconditionnement de smartphones Remade a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au tribunal de commerce de Rouen.

« Les difficultés temporaires de Remade ne lui permettent plus d’assumer seule le paiement de ses dettes. Ainsi, la société va solliciter la protection du tribunal de commerce de Rouen en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire », a indiqué la direction de l’entreprise dans une note interne, consultée par nos confrères de Ouest France qui rapportent l’information. Cette procédure vise à trouver des repreneurs. L’activité continue et les salaires, primes et frais seront payés dans leur totalité précise la note.

A ce jour, Remade emploie près de 800 personnes déployées sur une dizaine de sites dans l’Hexagone, dont 435 au siège de Poilley (Manche). Depuis le mois dernier, elle est dirigée par Renaud Le Youdec, fondateur du cabinet By Saving spécialisé dans les entreprises en difficulté, où il s’occupe plus particulièrement des « dossiers à forte dimension sociale ».

Selon nos confrères, le fondateur, ancien CEO et président du groupe Remade, Matthieu Millet, a par ailleurs annulé l’achat signé le 1er août de l’Ecoparc, une zone d’activités de 30 ha. Située à Tirepied près d’Avranches (Manche), elle devait abriter le futur « campus » de l’entreprise.

Souhaitons que l’aventure de Remade se poursuive, bien qu’elle ait déjà disparu de la page Linkedin de son fondateur.