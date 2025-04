Le nombre d’emplois pourvus dans le secteur technologique étatsunien a été de 29.000 emplois moindres en mars 2025 qu’un an auparavant et de 8.500 emplois moindres qu’au mois de février 2025. En revanche, le taux de chômage a baissé de 0,1% – passant de 148.000 demandeur·se·s d’emploi au début de l’année à 133.000 en mars – pour atteindre 3,1%, selon une étude du ministère américain du travail.

Par comparaison, le taux de chômage tous secteurs confondus a atteint les 4,2% en mars 2025 aux Etats-Unis.

D’après Tim Herbert, directeur d’étude chez CompTIA, une association professionnelle qui analyse les chiffres du Bureau of Labor Statistics (BLS) des Etats-Unis, il y avait près de 478.000 offres d’emploi actives dans le secteur de la technologie aux Etats-Unis en mars 2025. Les développeur·se·s et ingénieur·e·s en logiciels, les spécialistes de l’assistance technique, les ingénieur·e·s et architectes en systèmes, ainsi que les ingénieur·e·s et analystes en cybersécurité sont les emplois plus demandés, selon CompTIA. Les postes dans l’intelligence artificielle (IA) ou nécessitant des compétences en IA représentaient 21% de toutes les offres d’emploi actives dans le domaine de la technologie. Et la moitié des offres d’emploi IT n’exigeait pas de Bac +4 ou +5.

Plusieurs experts du secteur, dont Heller, Experis et Manpower, considèrent que la stabilité du taux de chômage est de bon augure, selon ComputerWorld.