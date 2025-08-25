Netskope a soumis le 22 août à la SEC son dossier d’introduction en bourse (IPO). Le spécialiste californien du SASE (Secure Access Service Edge) ne précise pas encore à ce stade quels sont ses objectifs de collecte. Reuters avait estimé en mai dernier que l’IPO devrait permettre de lever plus de 500 millions de dollars, ce qui pourrait valoriser l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars

Dans son prospectus, Netskope met en avant une croissance soutenue : le chiffre d’affaires du premier semestre fiscal 2026, clos fin juillet, a grimpé de 30,7% à 328,5 millions de dollars, tandis que la perte nette a été ramenée à 169,5 millions de dollars, contre 206,7 millions au premier semestre 2024.

Les revenus récurrents annualisés (ARR) atteignent désormais 707 millions de dollars en progression de 33% d’une année sur l’autre. Le fournisseur met toutefois en garde contre ses pertes récurrentes depuis sa création en 2012, avec un déficit cumulé de 2,1 milliards de dollars au 31 juillet 2025.

Netskope fait le pari que sa trajectoire de croissance et l’amélioration de sa rentabilité suffiront à convaincre les investisseurs. Le secteur de la cybersécurité attire mais les introductions restent peu nombreuses. Les deux dernières grandes opérations sont celles du spécialiste de la protection de données Rubrik en avril 2024 et du spécialiste de la sécurité des identités SailPoint en février dernier, qui ont toutes deux été couronnées de succès.

Avec sa plateforme Netskope One, la firme de Santa Clara dispose d’une solution reconnue pour les organisations qui cherchent à moderniser leur sécurité et leur réseau à l’ère du cloud et de l’IA. Netskope a été reconnu leader dans les quatre derniers Magic Quadrant du Gartner dans la catégorie SSE (Security Service Edge) et en 2024 et 2025 dans la catégorie SASE.

Le PDG Sanjay Beri (photo) avait expliqué au printemps dernier que l’objectif principal de cette introduction était d’accroître la notoriété de l’entreprise plutôt que de lever du capital, Netskope ayant déjà sécurisé d’importants financements. « Nous pensons que la notoriété accrue que nous apporterait une société cotée serait un véritable accélérateur pour nous », avait-il déclaré.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l’offre. Netskope, qui a fait appel à plus de 10 banques de Wall Street pour son introduction en bourse, sera cotée au Nasdaq sous le symbole « NTSK ».