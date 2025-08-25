Le spécialiste des solutions de virtualisation sur site StorMagic officialise la nomination de Coen Jansen au poste de Channel Sales Manager pour la France et le Benelux. Avec ce recrutement opéré au début de l’été, le fournisseur britannique affirme sa volonté d’accélérer son développement sur ces deux régions et de renforcer son réseau de distribution local.

Coen Jansen apporte une expérience de plus de 20 ans dans la vente indirecte et le développement des écosystèmes partenaires. Avant de rejoindre StorMagic, il occupait le poste de spécialiste stockage et IA auprès des partenaires chez HPE. Une évolution logique puisque StorMagic est associée à HPE pour préinstaller sa plateforme d’hyperconvergence (SvHCI) sur ses serveurs. Précédemment, il a également travaillé 15 ans chez Netapp où il a occupé divers postes commerciaux, en particulier la gestion et le développement de l’écosystème partenaire.

StorMagic est déjà implantée en France grâce à ses partenaires locaux. Elle collabore avec plusieurs distributeurs, en particulier Hermitage et Prianto, ainsi qu’avec des revendeurs tels que Resiliances, Dynamips et Devetic. Elle compte aussi 25 partenaires actifs au Benelux.

Coen Jansen a pour mission de dynamiser l’écosystème existant. Il définira la stratégie, identifiera les marchés prioritaires et veillera à accompagner les partenaires dans la proposition de solutions spécifiques et adaptées aux besoins des clients. Le tout dans un contexte porteur mais très concurrentiel avec la volonté de rallier les clients déçus de VMware.