Annoncée pour la deuxième partie de son exercice 2019-2020, la reprise, n’a donné aucun signe chez Avenir Telecom au premier semestre (période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019), sinon un semblant de stabilisation. Le chiffre d’affaires s’est en effet établi à 15,2 millions d’euros contre 15,8 millions d’euros un an auparavant. Quoi qu’on en dise, il s’agit là d’un recul de 4% de l’activité.

Ayant trouvé un accord pour la cession de ses 43 points de vente en Bulgarie, la firme marseillaise se concentre désormais sur son cœur de métier : la conception et la distribution de mobiles et d’accessoires pour la téléphonie et la mobilté. Cette activité représente 62,7% du chiffre d’affaires semestriel contre 47,2% un an plus tôt.

La zone Europe / Moyen-Orient / Afrique est la plus dynamique avec une progression de 8% de ses facturations (76% du chiffre d’affaires consolidé), tirée par son activité en Europe. En Asie, le basculement engagé au premier semestre ne s’est pas poursuivi. Le chiffre d’affaires a reculé de 25%. Le groupe attribue ce repli à l’importance des démarches réglementaires préalables à toute commercialisation de produits électroniques au Bangladesh et en Inde. La région pèse toutefois près de 24% des revenus. En additionnant les pourcentages des deux zones on comprendra que l’activité dans la zone Amérique reste non significative aujourd’hui mais, indique le communiqué d’Avenir Telecom, représente un territoire de conquête grâce à l’extension récente des licences Energizer sur la zone.

Pour le second semestre, la firme marseillaise compte sur le lancement de sa nouvelle catégorie d’accessoires audio Energizer composée d’écouteurs filaires avec ports Lightning (iPhone) et USB-C, d’écouteurs Bluetooth, dont certains waterproofs, ainsi que d’écouteurs sans fil intra-auriculaires intégrant la technologie TWS (True Wireless Stereo). Elle a par ailleurs procédé aux premières livraisons du E241S, son 1er mobile 4G sous KaiOS, le système d’exploitation soutenu par Google et optimisé pour les mobiles intelligents nouvelle génération. Disponible sur Amazon.fr, Amazon.co.uk et chez Etisalat, l’opérateur télécom historique au Moyen-Orient, « il permet d’ouvrir en grand les portes du gigantesque marché des mobiles classiques intelligents et ses 450 millions d’unités vendues par an » affirme le groupe. Ce dernier se contente pour le second semestre de confirmer, sans plus de précisions, son objectif de croissance de ses ventes de téléphones mobiles et d’accessoires Energizer. Wait and see.