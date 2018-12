Pour le premier semestre de son exercice 2018-2019, Avenir Telecom affiche une stabilisation de ses résultats. Après un exercice 2017-2018 consacré en priorité à la constitution d’une gamme complète de téléphones mobiles et smartphones sous la marque Energizer Mobile, le distributeur a démarré son déploiement commercial en Asie par un enrichissement de son réseau de distribution. Cette stratégie s’est concrétisée par le déploiement de l’activité au Sri Lanka et la prise de commandes avec de nouveaux partenaires au Bangladesh, au Cambodge et en Inde pour les téléphones et accessoires. A ce jour, la société marseillaise annonce la distribution de ses produits dans plus de 55 pays. Grâce à cette expansion du réseau et à une offre en adéquation avec les attentes des consommateurs locaux, elle a enregistré une hausse spectaculaire sur le marché asiatique. Les ventes dans la région ont progressé de 58% et représentent désormais 23% de l’activité totale du groupe contre seulement 14% au 1er semestre de l’exercice précédent.

Cette dynamique a permis de compenser le recul d’activité en Europe Moyen-Orient Afrique (76% du chiffre d’affaires) lié à un effet de base (déstockage d’anciennes gammes en 2017-2018).

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 21,1 millions d’euros, en repli de 3,5% sur un an. En parallèle, les charges opérationnelles ont baissé de 6,9% à 22,3 millions d’euros. Avenir Telecom affiche ainsi un résultat opérationnel de -1,2 million d’euros, en amélioration par rapport au 1er semestre 2017-2018 hors produit non courant reconnu sur l’exercice précédent (1,5 million d’euros lié à un abandon de créance). Le résultat net semestriel ressort à -0,4 million d’euros grâce au produit résiduel des activités non poursuivies. Affichant 28,2 millions d’euros, le résultat global (IFRS) est à l’équilibre.

Au 30 septembre , la trésorerie nette du groupe s’élevait à 6,1 millions d’euros contre 5,9 millions au 31 mars. L’ouverture de lignes de crédit auprès des clients et le produit net résiduel d’activités abandonnées ont permis de couvrir les besoins de financement de l’exercice. Cette structure financière et le plan d’étalement du passif (17,7 millions d’euros au 30 septembre 2018 à rembourser progressivement d’ici à 2027) devraient permettre d’assurer la gestion opérationnelle de la société sur son nouveau périmètre d’activité. La direction considère qu’Avenir Telecom dispose de ressources financières suffisantes pour continuer ses activités opérationnelles et répondre à ses obligations financières au moins sur les douze prochains mois.

« Ce premier semestre prouve que nous avons une base saine sur laquelle construire notre développement. Grâce à nos 30 ans d’expérience et aux 7 ans de collaboration avec Energizer, nous avons bâti une offre de téléphones et d’accessoires Energizer Mobile complète et parfaitement adaptée aux attentes des nouveaux consommateurs. En mettant prioritairement le cap commercial sur l’Asie, région la plus attractive, nous avons la preuve que nos produits peuvent très rapidement rencontrer le succès avec des taux de croissance significatifs. Nous espérons confirmer dans les prochains mois notre capacité à poursuivre notre déploiement international en signant des accords ambitieux sur de très vastes marchés », commente dans un communiqué Jean-Daniel Beurnier, PDG d’Avenir Telecom.