Comme nous l’écrivions le mois dernier, « dans un contexte de profonde transformation » marqué par un recentrage autour de la conception, du développement et de la distribution de téléphones mobiles et d’accessoires sous licence exclusive Energizer, Avenir Télécom a fait l’impasse sur ses résultats du troisième trimestre et a décidé de publier en une seule fois le chiffre d’affaires de son exercice 2017-2018 (clos le 31 mars).

Au terme de ce dernier, la société marseillaise a réalisé un chiffre d’affaires de 56,2 millions d’euros, en hausse de 1,2% sur un an. Ce chiffre d’affaires intègre encore des revenus issus des activités arrêtées, dont une indemnité transactionnelle comptabilisée sur le premier semestre. Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 29,8 millions d’euros, contre 2,8 millions d’euros un an plus tôt. Il inclut des autres produits et charges, à hauteur de 27,8 millions d’euros, liées aux abandons de créances consenties par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs dans le cadre du plan de continuation mis en œuvre.

Le bénéfice net ressort à 30,7 millions d’euros, contre 1,3 million d’euros au cours de l’exercice précédent, après prise en compte d’un produit financier net de 2,4 millions d’euros (actualisation du passif judiciaire) et d’une charge d’impôts de 1,5 million d’euros.

Le bénéfice net dégagé permet d’améliorer les fonds propres qui passent en un an de -41,5 millions d’euros à -10,6 millions d’euros. Une stricte gestion des flux financiers donne lieu à une amélioration de la trésorerie (7,0 millions d’euros au 31 mars 2018) de 0,9 million d’euros et de la trésorerie nette de découverts bancaires (5,9 millions d’euros) de 4,4 millions d’euros.

Le passif actualisé lié au plan de continuation ressort à 21,3 millions d’euros. Son remboursement est principalement étalé sur 10 ans avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année). Précisons que le distributeur ne supporte plus de dette financière.

Au vu de cette très nette amélioration de la situation, le groupe prévoit d’engager une dynamique de conquête commerciale et d’extension de son réseau de distribution à l’international au cours de l’exercice actuel. Il vient ainsi de lancer sa gamme d’accessoires mobiles Energizer en Thaïlande et s’apprête à signer des accords de distribution pour ses téléphones et accessoires avec de nouveaux partenaires au Bangladesh, au Cambodge, à Hong Kong et au Laos.