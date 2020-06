Boosté par un bon deuxième semestre (clos 15 jours après la pandémie et qui n’a donc pas trop subi les effets de la crise) dont les revenus bondissent de 15% en année glissante, Avenir Telecom affiche un chiffre d’affaires 2019-2020 de 31,6 millions d’euros, en croissance de 5%, et atteint ainsi son objectif de retour à la croissance sur la seconde moitié de l’année.

Cette dynamique commerciale est portée par le développement des ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité qui progressent de 39% sur un an. Le groupe a ainsi réussi son recentrage sur cette activité cœur qui représente, sur l’exercice, 74% du chiffre d’affaires consolidé contre 56% un an plus tôt.

Cette croissance, associée à une baisse séquentielle des coûts de structure entre le 1er et le second semestre, a permis de diviser par deux la perte opérationnelle (1,4 million d’euros au second semestre contre 3,0 millions au premier semestre) sur une base séquentielle et de 17% d’un exercice à l’autre (4,4 millions contre 5,3 millions un an plus tôt).

Le résultat net des activités poursuivies bondit de 42% sur le second semestre (-1,8 million d’euros contre -3,1 millions) et de 6% sur l’année (-4,9 millions contre -5,2 millions un an plus tôt). Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (+0,5 million), le résultat net consolidé ressort à -4,4 millions d’euros sur l’exercice contre -4,7 millions lors de l’exercice précédent.

Grâce à l’amélioration des résultats opérationnels et à l’utilisation de la ligne de financement en fonds propres, la trésorerie nette du Groupe s’élevait à 5,7 millions d’euros à fin mars 2020 contre 2,7 millions au 31 mars 2019. Les dettes financières à fin mars 2020 s’élevaient de leur côté à 0,8 million d’euros (0,7 million un an plus tôt), dont 0,2 million d’obligations non encore converties.

Optimiste, le groupe marseillais a proposé à ses créanciers une modification substantielle du plan de remboursement de son passif judiciaire qui s’élevait, à fin mars 2020, à 17,1 millions d’euros. Il propose un remboursement anticipé et immédiat de 20% du montant des créances pour solde de tout compte. Cette opération permettrait en outre de reconstituer en partie les capitaux propres qui, à fin mars 2020, ressortent à -13,7 millions d’euros. Le délibéré devrait intervenir fin juillet, « mais les premiers retours laissent entrevoir une adhésion significative à cette proposition », précise Avenir Telecom dans un communiqué.

Le devenir du groupe n’est toutefois pas scellé. Compte tenu des incertitudes liées à l’issue de la crise sanitaire et l’ampleur de son impact sur l’économie, il ne fournit pas de prévision pour l’exercice entamé le 1er avril dernier. Après un mois d’avril soutenu, l’activité commerciale du mois de mai a été très faible. Le groupe indique toutefois qu’il n’enregistre aucune annulation de commande. Il estime par ailleurs disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d’incertitude, avec une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles et d’accessoires de mobilité de la marque Energizer dont la licence d’exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu’en 2026.

A la clôture d’Euronext Paris le titre perdait ce mardi 0,60%.