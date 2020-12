Déjà engagés conjointement dans plusieurs travaux, le principal syndicat du numérique Syntec Numérique et l’association des éditeurs de logiciels Tech IN France (anciennement Afdel) vont fusionner dès le printemps prochain. « Nous n’avons jamais autant eu besoin du numérique et ce secteur n’a jamais été confronté à autant de défis. Tous les métiers du numérique (éditeurs de logiciels, ESN, ICT, fournisseurs de plateformes…), malgré leurs différences, sont concernés par la réinvention des modèles économiques et de valeur, les problématiques de guerre des talents, le besoin de renforcer les dimensions éthique et responsable du numérique, l’intensification de la concurrence, les nouvelles régulations, l’innovation technologique ou encore les enjeux géopolitiques de la donnée », expliquent dans un communiqué les deux organisations professionnelles. Le futur syndicat, dont le nom et le cadre juridique précis ne sont pas encore définis, s’est fixé comme objectif de répondre aux 5 grands enjeux prioritaires pour la France en matière de numérique : la place du numérique dans la société, la place de la France numérique en Europe, la croissance et la compétitivité des entreprises du secteur, la transformation numérique de l’ensemble des entreprises et administrations « vecteur de croissance de l’économie » et les enjeux sociaux, sociétaux et écologiques du numérique.

Cette fusion concrétise une coopération soutenue depuis novembre 2019 et qui s’est traduite par un comité de pilotage de suivi des actions communes, la mise en place de comités organisés et tenus conjointement sur certains sujets tels que la santé et la ville, ou encore une commission « Formation » commune. Les deux organisations ont notamment adressé au gouvernement au printemps dernier 75 propositions pour une relance du numérique.

Rassemblées, elles pèseront 65 milliards d’euros de chiffres d’affaires et représenteront 600.000 emplois directs. Une nouvelle gouvernance sera mise en place « afin de garantir un équilibre durable ». On notera à ce propos que Tech in France est a été créé en 2006 par les éditeurs de logiciels qui ne s’estimaient à l’époque pas assez défendus par Syntec Numérique.

Le projet de fusion devrait aboutir si possible fin mars et au plus tard le 30 juin prochain.

« Je me réjouis de cette fusion qui vient couronner une année de collaboration fructueuse avec TECH IN France », déclare dans le communiqué Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique. « Cette période de pandémie a non seulement accéléré la transformation digitale mais aussi l’évolution des modèles économiques déjà à l’œuvre ; la fusion nous permettra d’accompagner au mieux notre écosystème face à ces bouleversements. »

« Après avoir porté pendant 15 ans la voie distinctive des éditeurs de logiciels, Tech in France est fière de participer activement à la fusion des deux principales organisations professionnelles du numérique ; il s’agit d’une avancée majeure pour nos entreprises : l’opportunité de disposer d’une représentation bien plus forte en France et en Europe, d’une nouvelle entité susceptible d’accompagner, de la start-up au grand groupe, le numérique sur la voie de l’innovation et de la croissance. Les pouvoirs publics disposeront ainsi désormais d’un interlocuteur clé et incontournable sur tous nos sujets », indique de son côté Pierre-Marie Lehucher, président de Tech in France.