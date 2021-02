En dépit de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le salaire moyen des personnes travaillant dans l’informatique a augmenté de 3,6 % aux États-Unis, selon l’enquête annuelle 2021 menée par le site de recherche d’emploi Dice auprès de 9.000 salariés de l’IT. Les expertises les plus demandées sont liées à la cybersécurité.

Voici le top 10 des emplois qui ont le vent en poupe :

Analyste en cybersécurité

L’adoption généralisée du travail à distance en 2020 a entraîné une grande dispersion des équipes, de nombreux employés travaillant sur leurs ordinateurs portables et téléphones personnels. D’où une augmentation des vulnérabilités. Le besoin accru de personnes qualifiées pour identifier et combler les failles de sécurité a été tel que le salaire moyen des analystes en cybersécurité a connu la plus forte croissance de toutes les professions aux Etats-Unis.

Selon l’étude, il a augmenté de 16,3 %, pour passer à 103 106 dollars en 2020. Le salaire des analystes en sécurité devrait augmenter de 28,5 % au cours des dix prochaines années, d’après Dice.

Data Scientist

Les entreprises recherchent des scientifiques capables d’analyser correctement les données. Les salaires associés aux postes de « data scientist » ont augmenté de 12,8 %, pour atteindre un médian de 119 898 dollars en 2020, soit l’un des plus élevés de l’industrie technologique. Parmi les compétences les plus demandées dans ce domaine, on trouve Pipeline, Pandas, Keras, les algorithmes de classification et NumPy. Dice prévoit que les salaires des data scientists augmenteront de 19 % au cours des 10 prochaines années.

Ingénieur.e DevOps

Les salaires des ingénieurs DevOps ont augmenté de 12,2 % entre 2019 et 2020.

Les entreprises cherchent à réduire leurs coûts et à accélérer la livraison des produits en engageant des spécialistes sensibilisés aux meilleures pratiques DevOps, telles que l’intégration et la livraison continues. Selon Dice, les salaires des ingénieurs de DevOps augmenteront de plus de 30 % au cours des dix prochaines années.

Ingénieur.e en support technique

Le métier consiste à résoudre les problèmes techniques d’une organisation, ce qui va de la réinitialisation des mots de passe à la gestion des licences de logiciels, en passant par la formation en interne. Les compétences recherchées actuellement ont trait au système d’exploitation Macintosh (MacOS), à la configuration des systèmes et des réseaux, à la voix sur IP, au support réseau et à Microsoft Exchange.

Le télétravail généralisé a sans doute contribué à la forte augmentation (8,2%) de salaire des ingénieurs de support technique, passant de 63 420 $ en 2019 à 68 651 $ en 2020. Dice prédit que ce salaire augmentera de 11,3 % au cours des dix prochaines années.

Ingénieur.e cloud

Il s’agit d’une des professions les plus rémunératrices du secteur des technologies de l’information, ce qui souligne l’importance croissante du cloud. Aux États-Unis, le salaire moyen des ingénieur.e.s cloud a augmenté de 6,3 % à partir de 2019 pour atteindre un salaire moyen de 136 479 dollars. Parmi les compétences les plus demandées, citons Cloud Foundry, DevSecOps, les logiciels Docker, le développement agile et AWS Elastic Compute Cloud.

Analyste business

Les manières de travailler ont radicalement changé depuis début 2020. Développement de systèmes, intelligence économique, cartographie des données, entreposage, vérification et validation des données… Les analystes d’entreprise ont dû élaborer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Dice prévoit que le salaire d’un analyste augmentera de 9 % au cours des dix prochaines années. Aux États-Unis, il a augmenté de 5,3 % entre 2019 et 2020.

Développeur.se web

Les développeurs web créent du code pour faire fonctionner les sites internet. Leur métier se chevauche souvent avec la conception web. Si les développeurs web travaillent souvent de manière indépendante, ils sont aussi employés au sein de départements marketing / informatique. Ils ont vu leur salaire moyen augmenter de près de 5 % l’année passée.

Ingénieur.e de données

En 2021, les professions liées à l’analyse de données « verront sans doute leur valeur continuer à augmenter », selon Dice, qui prévoit que le salaire d’un ingénieur de données augmentera de 11,5 % au cours des dix prochaines années.

Les salaires associés aux ingénieurs de données ont augmenté de 4,7 % aux Etats-Unis, passant de 113 249 $ en 2019 à 118 621 $ en 2020.

Ingénieur.e en cybersécurité

Les ingénieurs en sécurité identifient les menaces et les vulnérabilités des systèmes et des logiciels informatiques. Ils ou elles mettent en œuvre des stratégies de défense contre le piratage, les logiciels malveillants et les logiciels contre rançon et les menaces internes. Certaines de leurs fonctions consistent à effectuer des évaluations et des tests de pénétration ainsi qu’à créer des solutions de réseau sécurisées. Avec l’émergence de la nouvelle main-d’œuvre à distance issue de la pandémie Covid-19, il y a eu besoin d’experts en sécurité pour organiser le travail à domicile.

Les ingénieurs en cybersécurité ont vu leur salaire moyen augmenter de 4,3 % en 2020.

Architecte de données

Les architectes de données traduisent les besoins des entreprises en exigences technologiques et définissent les normes en matière de données d’une organisation. Ces personnes sont responsables de la visualisation et de la conception du cadre de gestion des données d’entreprise d’une entreprise.

Les données étant une denrée précieuse pour les entreprises, les professionnels de l’informatique spécialisés en données occupent trois des dix professions salariées à la plus forte croissance en Amérique. En 10ème position de ce top, l’architecte de données a vu son salaire augmenter de 3,2 % entre 2019 et 2020, pour atteindre 133 064 dollars.

La France semble suivre la tendance outre-Atlantique alors que l’Etat français annonce, ce jour, une enveloppe d’1 milliard d’euros d’ici 2025 pour contribuer à la création d’emplois en cybersécurité.