C’est un cas d’école. Créée en 2012, la startup Snowflake Computing, éditrice d’une base de données analytique SQL, a annoncé la semaine dernière une levée de fonds pour le montant faramineux de 450 millions de dollars. À elle seule, cette levée de fonds serait déjà à inscrire dans les annales si elle n’avait été précédée de plusieurs tours de table tout aussi vertigineux portant à plus de 920 millions de dollars le cumul des sommes soulevées par la startup à ce jour. L’effet de sidération est d’autant important que la société reste encore relativement modeste avec ses 400 collaborateurs et son chiffre d’affaires évalué à moins de 90 M$ (source Owler). Certes. Mais sa croissance est très rapide et la demande pour ses solutions est très forte, assurent ses promoteurs. Trois ans après avoir démarré la commercialisation effective de son offre, la société revendique plus de 1.000 clients actifs. Leur nombre a triplé au cours de l’année 2017 et le volume de données que ces derniers lui ont confiées a quadruplé. Alors, qu’est ce qui inspire tant les investisseurs et les clients chez Snowflake ?

Son principal argument, c’est probablement sa solution, entièrement pensée pour le Cloud. Sur un marché des fournisseurs d’entrepôts de données passablement encombré, Snowflake est parvenu à incarner l’acteur porteur de la technologie de rupture autour de laquelle tout va se récomposer.