Snowflake et Salesforce ont indiqué mardi qu’ils ont développé une intégration native entre leurs systèmes cloud permettant de déplacer facilement les données depuis Salesforce vers l’entrepôt de données cloud de Snowflake et de les analyser à l’aide des outils de BI Einstein et Tableau de Salesforce rapporte CRN. Cette annonce survient quelques mois seulement après que Salesforce ait acquis une participation relativement importante dans Snowflake, Salesforce Ventures figurant parmi d’autres investisseurs dans une levée de fonds de 479 millions de dollars réalisée en février.

Snowflake annonce par ailleurs le Data Cloud, un écosystème où des partenaires, clients, data providers et fournisseurs de services de données peuvent tirer parti des ensembles de données de manière sécurisée, gouvernée et transparente. « Les gouvernements, les organismes de santé et les entreprises ont par exemple utilisé les ensembles de données Covid-19 disponibles sur la plateforme Snowflake pour suivre et réagir à la pandémie mondiale afin de contrôler sa propagation, d’anticiper les endroits où des ressources cruciales sont nécessaires et de déterminer quand il faut assouplir les mesures de distanciation sociale, tout en évitant de futures épidémies », indique la firme de San Mateo dans un communiqué.

Le Data Cloud continuera à se développer à mesure que les organisations y déplaceront leurs données stockées dans des référentiels basés sur le cloud ou dans des datacenters sur site. Ces organisations pourront par la suite accéder au Data Cloud via la plateforme de données Snowflake en s’appuyant de manière transparente sur les différents fournisseurs de cloud public ou sur leurs infrastructures locales.

La plateforme Snowflake a à cette occasion été enrichie d’une série de nouvelles fonctionnalités telles que Snowsight (requêtes et commandes, y compris l’autocomplétion SQL, la collaboration, les visualisations et la création de tableaux de bord), Dynamic Data Masking (créations de politique de masquage des données), External Tokenization (intégration avec des solutions de tokenisation tierces), Search Optimization Service (amélioration des performances), External Functions (appel des services externes), Data Exchange (échange des données avec d’autres entités) ou encore la Snowflake Data Marketplace qui permet d’accéder à des ensembles de données de tiers qui sont prêts à être interrogés à partir de leur compte Snowflake). « Les améliorations et les fonctionnalités que nous annonçons aideront les entreprises à unifier, intégrer, analyser et partager n’importe quel volume de données, en éliminant la complexité et les frictions des solutions alternatives », affirme dans le communiqué Christian Kleinerman, Senior Vice President of Product de Snowflake. « En outre, la plateforme de données cloud de Snowflake permet à nos clients d’accéder au Data Cloud pour atteindre de nouveaux niveaux de réussite avec l’accès à un écosystème mondial de consommateurs, de fournisseurs de données et de prestataires de services. »