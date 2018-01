Fondée à San Mateo en Californie par les Français Benoit Dageville, directeur technique, et Thierry Cruanes, architecte, tous deux d’ex-grandes pointures d’Oracle, ainsi que par le Polonais Marcin Zukowski, un des fondateurs de VectorWise (désormais Actian Vector), Snowflake Computing est la nouvelle licorne qui monte dans la Silicon Valley. Sous la houlette de son CEO Bob Muglia, l’ancien président de la division Servers & Tools chez Microsoft, elle vient de lever 263 millions de dollars au cours d’un tour de table mené par Iconiq Capital, Altimeter Capital et Sequoia Capital, avec la participation des partenaires existants Capital One Growth Ventures, Madrona Ventures, Redpoint Ventures, Sutter Hill Ventures et Wing Ventures. Depuis sa création en 2012 Snowflake a ainsi levé un total de 473 millions de dollars, ce qui porte sa valorisation à environ 1,5 milliard de dollars.

L’éditeur connait une croissance exponentielle grâce à son entrepôt de données virtuel, qui contrairement aux solutions proposées par les acteurs historiques du secteur, a été conçu exclusivement pour le cloud. L’année dernière, la société a augmenté sa base de clients par trois et a vu les données clients stockées qui lui sont confiées multipliées par quatre. Elle compte parmi ses références des entreprises comme Adobe, Sony Pictures, Nielsen, Deliveroo ou Logitech.

L’argent fraîchement levé servira à déployer les opérations de Snowflake en Europe au travers de nouveaux bureaux récemment ouvert à Paris, Londres, Munich et Amsterdam, à accélérer l’expansion en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord où son offre de data-warehouse-as-a-service, désormais disponible sur les quatre zones de déploiement AWS, rencontre un succès certain. L’éditeur va également doubler la capacité de sa R&D en renforçant les équipes d’ingénierie de San Mateo et de Bellevue dans l’Etat de Washington. Snowflake se prépare par ailleurs à lancer de nouvelles offres telles que The Data Sharehouse, qui comme son nom l’indique permet le partage des données en temps réel.

« Les données sont la monnaie de l’économie d’aujourd’hui et l’entrepôt de données est le moteur de cette économie, » commente dans un communiqué Bob Muglia. « Cependant, les technologies historiques freinent encore la transformation des entreprises et ralentissent leur mutation en entreprises modernes, axées sur les données. La vision de Snowflake, qui a commencé avec l’entrepôt de données développé dans et pour le cloud, a suscité un intérêt incroyable des entreprises à travers des dizaines d’industries. L’annonce d’aujourd’hui confirme la mission de Snowflake qui est de permettre la création d’une véritable économie de données en supprimant les obstacles qui empêchent les entreprises à facilement acquérir une vue d’ensemble de toutes leurs données, peu importe où ces données se trouvent. »

« Tout comme Salesforce a bousculé l’industrie du CRM il y a près de 20 ans, Snowflake perturbe aujourd’hui le marché de l’analyse de données et ouvre la voie vers l’économie moderne de la donnée. Chaque entreprise a aujourd’hui besoin d’une stratégie pour gérer les données dans le cloud, et comme les objets connectés et l’IoT ouvert la porte à une nouvelle ère de complexité, Snowflake aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données », estime de son côté Pat Grady, partenaire de Sequoia Capital.