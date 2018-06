Rien ne va plus à la tête de Quantum. Le président directeur général et le directeur financier du spécialiste du stockage ont quitté la société. Le CEO, Patrick Dennis, a quitté son poste « pour se consacrer à des problèmes familiaux urgents » précise Quantum dans un communiqué. Les causes du départ de l’actuel CFO, Fuad Ahmad, ne sont pas expliquées. On notera toutefois que la société mène un audit interne pour des problèmes de comptabilité concernant le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018. Ce dernier, clos le 31 décembre, n’a toujours pas été publié. On notera aussi qu’il s’agit du troisième incident de ce type. Le New York Stock Exchange a accordé le 15 février dernier à la firme de San Jose un délai de six mois pour se mettre en règle, sans quoi le titre sera retiré de la cote.

Fuad Ahmad sera remplacé par Michael Dodson qui occupera par ailleurs le poste de CEO en attendant que le conseil d’administration ait trouvé un successeur à Patrick Dennis. « Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michael Dodson dirigera la transformation commerciale de l’entreprise et les initiatives de réductions des coûts. Il aura pour objectif de répondre à la priorité première de l’entreprise, à savoir, atteindre une rentabilité durable tout en continuant à offrir les meilleures solutions de stockage et les meilleurs services à ses clients », précise un communiqué. « Je souhaite remercier Patrick et Fuad pour les services qu’ils ont rendus à l’entreprise et souhaite la bienvenue à Michael », déclare dans le document le président du conseil d’administration, Raghu Rau. « Michael apporte de solides compétences en comptabilité, en rapports financiers et en procédure de contrôle internes. Le parcours de Michael a été marqué par les succès en tant que directeur financier au sein de nombreuses entreprises technologiques cotées. Nous pensons qu’il possède les compétences adéquates pour améliorer de manière significative les performances financières de Quantum pour le bénéfice de tous les actionnaires. »

Michael Dodson a débuté sa carrière en 1984 chez Ernst and Young en conseillant des entreprises technologiques cotées dont plusieurs spécialisée dans le stockage de données. Il occupa ensuite le poste de directeur financier au sein de six entreprises technologiques majeures dont Mattson Technologie, DDI, ESI et, dernièrement, Greenwave Systems.