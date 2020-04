Le grossiste Also ajoute Vade Secure for Office 365 à sa plateforme de cybersécurité Also Cloud Marketplace. Vade Secure for Office 365 est une solution de protection contre les cyberattaques pour la suite Office 365. Elle sera accessible aux clients revendeurs et MSP d’Also dans les 87 pays où Also est implanté. « Notre partenariat avec Also constitue une initiative stratégique pour développer notre activité à l’international et pouvoir accéder rapidement à de nouveaux marchés et MSP », explique Frédéric Braut, Senior Vice-Président EMEA chez Vade Secure. Pour Also, l’intégration de Vade Secure à sa plateforme de cybersécurité est l’opportunité d’élargir son offre de solutions de sécurité. Also Cloud Marketplace propose déjà les produits de Symantec, Kaspersky, Sophos, IBM, Microsoft, Cisco, Fortinet…