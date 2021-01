L’intégrateur chartrain annonce le rachat de l’activité infrastructures et réseaux de l’intégrateur Sage francilien Project SI. Une activité représentant plus de 4 millions d’euros de facturations annuelles et employant une quinzaine de personnes.

Cette opération permet ainsi à Promosoft de porter son volume d’affaires annuel à près de 10 M€ avec un effectif d’une cinquantaine de personnes, selon son PDG Patrice Foliard. Elle permet également à l’intégrateur de se renforcer sur la région Ile-de-France où il n’était que faiblement présent, ses opérations étant concentrées sur les régions Normandie et Centre.

Promosoft hérite de Project SI d’une activité cybersécurité significative avec comme partenaire de référence Watchguard ainsi que d’une activité hébergement Azure qui complétera sa propre activité hébergement via OVHcloud.

Pour Project SI, cette opération est l’expression d’une volonté de se recentrer sur son activité logiciels de gestion.

L’équipe infrastructures et réseaux de Project SI restera hébergée dans les locaux de ce dernier à Antony (92). Il faut dire que les deux entreprises se connaissent bien : elles collaborent depuis déjà plusieurs années via la détention de trois filiales en commun : Solution e-learning (catalogue de formation e-learning orienté solutions de gestion), Ma Solution Paye (externalisation de la paye) et Ma Solution Dev (spécialisée dans les connecteurs de bases de données et ETL).

À noter qu’en parallèle de cette opération, le groupe Infragest auquel appartient Promosoft vient de fusionner ses activités de logiciels de gestion, à savoir Guézouli Informatique et Action Informatique, pour former une société unique baptisée Ma Solution de Gestion.